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Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 19:02 |
394
0

Новичок Карпат: «Играл в Реале, но на самом деле с детства за Барселону»

Моха Мухлисс сделал выбор между грандами Испании

09 июля 2026, 19:02 |
394
0
Новичок Карпат: «Играл в Реале, но на самом деле с детства за Барселону»
Карпаты. Моха Мухлисс
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Новый полузащитник «Карпат» Моха Мухлисс рассказал о пребывании в «Реале» и «Барселоне».

– Помнишь ли ты момент, когда тебе сказали, что завтра тренируешься с основной командой «Барселоны»?

– Это было очень радостное ощущение, ведь моя первая тренировка с первой командой «Барселоны» пришлась именно на мой день рождения. И действительно, хотя я очень этого хотел, у меня не было мандража или тревоги. Я просто невероятно хотел разделить футбольное поле с теми, кого считаю лучшими игроками мира.

– У тебя очень интересная футбольная судьба. Ты прошел огромный путь с «Реалом», из команды U10 еще ребенком пришел в академию «Реала», завершил обучение там, а потом тебя зовут в «Барселону». Определенные колебания в голове твоей, в сердце твоем были? Разумеется, тебя зовет «Барселона», но ты – мадридиста. Были ли у тебя какие-то сомнения относительно того, следует ли принимать решение и соглашаться на переход в «Барселону»?

– Это правда – я начинал в академии «Реала» с малых лет, но только потому, что я родился в Мадриде – поэтому мне было проще играть там. Однако на самом деле я с детства болел за «Барселону». Она мне всегда нравилась. Многие тренеры в академии «Реала» постоянно повторяли, что мой стиль игры больше подходит «Барселоне», чем «Мадриду». Поэтому у меня не было никаких сомнений, когда «Барселона» мне позвонила. У нас были контакты с клубом еще тогда, когда я играл за «Реал», но тогда трансфер не состоялся. А потом, когда прошло время, появилась возможность играть за клуб, за который я горячо болел с детства.

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Карпаты Львов Реал Мадрид Барселона чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: ФК Карпаты Львов
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