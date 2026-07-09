Новичок Карпат: «Играл в Реале, но на самом деле с детства за Барселону»

Новый полузащитник «Карпат» Моха Мухлисс рассказал о пребывании в «Реале» и «Барселоне».

– Помнишь ли ты момент, когда тебе сказали, что завтра тренируешься с основной командой «Барселоны»?

– Это было очень радостное ощущение, ведь моя первая тренировка с первой командой «Барселоны» пришлась именно на мой день рождения. И действительно, хотя я очень этого хотел, у меня не было мандража или тревоги. Я просто невероятно хотел разделить футбольное поле с теми, кого считаю лучшими игроками мира.

– У тебя очень интересная футбольная судьба. Ты прошел огромный путь с «Реалом», из команды U10 еще ребенком пришел в академию «Реала», завершил обучение там, а потом тебя зовут в «Барселону». Определенные колебания в голове твоей, в сердце твоем были? Разумеется, тебя зовет «Барселона», но ты – мадридиста. Были ли у тебя какие-то сомнения относительно того, следует ли принимать решение и соглашаться на переход в «Барселону»?

– Это правда – я начинал в академии «Реала» с малых лет, но только потому, что я родился в Мадриде – поэтому мне было проще играть там. Однако на самом деле я с детства болел за «Барселону». Она мне всегда нравилась. Многие тренеры в академии «Реала» постоянно повторяли, что мой стиль игры больше подходит «Барселоне», чем «Мадриду». Поэтому у меня не было никаких сомнений, когда «Барселона» мне позвонила. У нас были контакты с клубом еще тогда, когда я играл за «Реал», но тогда трансфер не состоялся. А потом, когда прошло время, появилась возможность играть за клуб, за который я горячо болел с детства.