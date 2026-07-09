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Украина. Первая лига
09 июля 2026, 17:57 | Обновлено 09 июля 2026, 18:28
244
0

Первая лига стартует 24 июля. Расписание первого тура

Определены даты проведения и время начала матчей первого тура в Первой лиге

09 июля 2026, 17:57 | Обновлено 09 июля 2026, 18:28
244
0
Первая лига стартует 24 июля. Расписание первого тура
ПФЛ
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Определены даты проведения и время начала матчей первого тура соревнований в Первой лиге сезона 2026/27.

Первый тур

24 июля 2026 года (пятница)

14:00 Феникс-Мариуполь – Виктория

16:00 Александрия – Нива

25 июля 2026 года (суббота)

12:00 Агробизнес – Полтава

14:00 Локомотив – Чернигов

16:00 Полесье-2 – ЮКСА

26 июля 2026 года (воскресенье)

Колос-2 – Прикарпатье-Благо

14:00 Пробой – Ингулец

16:00 Куликов-Белка – Металлист

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Первая лига Украины расписание
Руслан Полищук
Руслан Полищук Источник
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