Первая лига стартует 24 июля. Расписание первого тура

Определены даты проведения и время начала матчей первого тура соревнований в Первой лиге сезона 2026/27.

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