Украина. Первая лига09 июля 2026, 17:57 | Обновлено 09 июля 2026, 18:28
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Первая лига стартует 24 июля. Расписание первого тура
Определены даты проведения и время начала матчей первого тура в Первой лиге
09 июля 2026, 17:57 | Обновлено 09 июля 2026, 18:28
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Определены даты проведения и время начала матчей первого тура соревнований в Первой лиге сезона 2026/27.
Первый тур
24 июля 2026 года (пятница)
14:00 Феникс-Мариуполь – Виктория
16:00 Александрия – Нива
25 июля 2026 года (суббота)
12:00 Агробизнес – Полтава
14:00 Локомотив – Чернигов
16:00 Полесье-2 – ЮКСА
26 июля 2026 года (воскресенье)
Колос-2 – Прикарпатье-Благо
14:00 Пробой – Ингулец
16:00 Куликов-Белка – Металлист
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