ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Европы 2016 стал помощником тренера в АПЛ

Английский клуб «Сандерленд» официально пополнил ряды тренерского штаба Режиса Ле Бриса на сезон 2026/27. К команде присоединился бывший португальский защитник Жозе Фонте.

Жозе будет выполнять функции ассистента главного тренера, работая бок о бок с другими специалистами.

Только весной 2026 года Фонте объявил о завершении игровой карьеры, но надолго остаться без футбола он не смог.

На протяжении карьеры Жозе выступал на родине, хотя были и вояжи в Англию, Францию и Китай. Больше всего защитник запомнился игрой за «Кристал Пэлас», «Саутгемптон» и «Лилль».

Также Фонте вызывался в ряды сборной Португалии, за которую отбегал 50 матчей и выиграл чемпионат Европы 2016.