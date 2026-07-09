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Англия
09 июля 2026, 19:45 | Обновлено 09 июля 2026, 19:54
96
0

ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Европы 2016 стал помощником тренера в АПЛ

Жозе Фонте после завершения игровой карьеры присоединился к «Сандерленду»

09 июля 2026, 19:45 | Обновлено 09 июля 2026, 19:54
96
0
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Европы 2016 стал помощником тренера в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Фонте
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Английский клуб «Сандерленд» официально пополнил ряды тренерского штаба Режиса Ле Бриса на сезон 2026/27. К команде присоединился бывший португальский защитник Жозе Фонте.

Жозе будет выполнять функции ассистента главного тренера, работая бок о бок с другими специалистами.

Только весной 2026 года Фонте объявил о завершении игровой карьеры, но надолго остаться без футбола он не смог.

На протяжении карьеры Жозе выступал на родине, хотя были и вояжи в Англию, Францию и Китай. Больше всего защитник запомнился игрой за «Кристал Пэлас», «Саутгемптон» и «Лилль».

Также Фонте вызывался в ряды сборной Португалии, за которую отбегал 50 матчей и выиграл чемпионат Европы 2016.

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Сандерленд Жозе Фонте чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига назначение тренера
Андрей Витренко Источник: ФК Сандерленд
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