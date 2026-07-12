Шахтер нашел новый клуб для своего лучшего бомбардира, забившего 28 голов

Гамбийский вингер «Шахтера» Мохамаду Канте в ближайшее время может сменить клуб.

По имеющейся информации, 20-летнего футболиста предложили сразу нескольким командам Украинской Премьер-лиги, однако почти все они отказались от возможного подписания.

В то же время одним из немногих реальных вариантов для продолжения карьеры гамбийца называют одесский «Черноморец». Именно этот клуб может оформить аренду вингера до конца сезона.

Примечательно, что совсем недавно «Шахтер» продлил контракт с Канте еще на пять лет. Несмотря на это, футболист не входит в планы тренерского штаба донецкой команды на ближайший сезон, из-за чего для него активно ищут новый клуб.

В прошлом сезоне гамбиец провел 28 матчей, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач.