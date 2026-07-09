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  4. Шахтер предложил украинским клубам футболиста, который забил 28 голов
Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 12:51 | Обновлено 09 июля 2026, 13:02
2298
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Шахтер предложил украинским клубам футболиста, который забил 28 голов

Донецкий клуб планирует отправить в аренду талантливого форварда Мохамаду Канте

09 июля 2026, 12:51 | Обновлено 09 июля 2026, 13:02
2298
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Шахтер предложил украинским клубам футболиста, который забил 28 голов
ФК Шахтер Донецк. Мохамаду Канте
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Донецкий «Шахтер» ищет клуб, в котором сможет продолжить карьеру талантливый нападающий Мохамаду Канте. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.

«Горняки» планируют отдать 19-летнего футболиста в аренду, чтобы тот смог получать регулярную игровую практику в матчах Украинской Премьер-лиги.

По информации источника, «Шахтер» связался с некоторыми конкурентами с предложением подписать легионера на один сезон. В составе донецкой команды Канте не сможет закрепиться из-за высокой конкуренции.

В прошлом сезоне гамбиец провел 28 матчей, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач. В июле форвард подписал новый контракт, который будет действовать до 2031 года.

Мохамаду присоединился к академии «Шахтера» в 2024 году. В сезоне-2025/26 выиграл золотые медали и стал лучшим бомбардиром Национальной лиги с командой U-19.

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Николай Тытюк Источник: Виктор Вацко
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Лынызы
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днонама, бери топаря!
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