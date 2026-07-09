Ювентус готовится подписать нападающего ПСЖ за 38 миллионов евро

«Ювентус» готов сделать официальное предложение ПСЖ по поводу 27-летнего французского нападающего Рандаля Коло Муани.

Как отмечает известный инсайдер Николо Скира, туринский клуб хочет предложить 38 миллионов евро за игрока. При этом итальянцы уже предварительно согласовали личный контракт с Коло Муани – после завершения трансфера он подпишет 5-летнее соглашение с годовой зарплатой в 5 млн евро.

В прошлом сезоне француз играл на правах аренды за «Тоттенхэм». На его счету 5 голов и 4 голевые передачи в 41 матче во всех турнирах в составе «шпор». Контракт Коло Муани с ПСЖ рассчитан до 2028 года.