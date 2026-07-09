Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус готовится подписать нападающего ПСЖ за 38 миллионов евро
Италия
09 июля 2026, 18:06 |
579
0

Ювентус готовится подписать нападающего ПСЖ за 38 миллионов евро

Коло Муани стал главной трансферной целью туринцев

09 июля 2026, 18:06 |
579
0
Ювентус готовится подписать нападающего ПСЖ за 38 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Коло Муани
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Ювентус» готов сделать официальное предложение ПСЖ по поводу 27-летнего французского нападающего Рандаля Коло Муани.

Как отмечает известный инсайдер Николо Скира, туринский клуб хочет предложить 38 миллионов евро за игрока. При этом итальянцы уже предварительно согласовали личный контракт с Коло Муани – после завершения трансфера он подпишет 5-летнее соглашение с годовой зарплатой в 5 млн евро.

В прошлом сезоне француз играл на правах аренды за «Тоттенхэм». На его счету 5 голов и 4 голевые передачи в 41 матче во всех турнирах в составе «шпор». Контракт Коло Муани с ПСЖ рассчитан до 2028 года.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Новый партнер Миколенко. Эвертон оформил трансфер
Переговоры стартовали. Хлань может сменить клуб: среди вариантов – Ла Лига
Иллан МЕЛЬЕ: «К сожалению, такое часто случается в карьере»
Рандаль Коло Муани Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ трансферы Николо Скира
Андрей Плыгун Источник: Николо Скира
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
Футбол | 09 июля 2026, 06:22 9
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол

Возвращение россиян в ближайшее время не планируется

Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Теннис | 08 июля 2026, 16:50 65
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!

Украинская теннисистка в двух сетах переиграла Жасмин в матче 1/4 финала мейджора

Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Теннис | 09.07.2026, 15:18
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Динамо понесло тяжелую потерю перед стартом еврокубков и УПЛ
Футбол | 09.07.2026, 15:37
Динамо понесло тяжелую потерю перед стартом еврокубков и УПЛ
Динамо понесло тяжелую потерю перед стартом еврокубков и УПЛ
Динамо – Университатя К. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 09.07.2026, 10:30
Динамо – Университатя К. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Динамо – Университатя К. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сюжет, которому позавидует любой блокбастер. Аргентина победила Египет
Сюжет, которому позавидует любой блокбастер. Аргентина победила Египет
07.07.2026, 21:15 104
Футбол
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
08.07.2026, 10:18 36
Футбол
Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала
Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала
08.07.2026, 08:45 1
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
09.07.2026, 04:25 10
Бокс
Кличко принял непростое решение и уехал в чужую для себя страну
Кличко принял непростое решение и уехал в чужую для себя страну
08.07.2026, 09:02
Баскетбол
Шеннон БРИГГС: «Усик – Уайлдер? Он победит, один удар по голове – и все»
Шеннон БРИГГС: «Усик – Уайлдер? Он победит, один удар по голове – и все»
08.07.2026, 07:37 4
Бокс
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
09.07.2026, 00:03
Футбол
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
08.07.2026, 20:49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем