Ювентус готовится подписать нападающего ПСЖ за 38 миллионов евро
Коло Муани стал главной трансферной целью туринцев
«Ювентус» готов сделать официальное предложение ПСЖ по поводу 27-летнего французского нападающего Рандаля Коло Муани.
Как отмечает известный инсайдер Николо Скира, туринский клуб хочет предложить 38 миллионов евро за игрока. При этом итальянцы уже предварительно согласовали личный контракт с Коло Муани – после завершения трансфера он подпишет 5-летнее соглашение с годовой зарплатой в 5 млн евро.
В прошлом сезоне француз играл на правах аренды за «Тоттенхэм». На его счету 5 голов и 4 голевые передачи в 41 матче во всех турнирах в составе «шпор». Контракт Коло Муани с ПСЖ рассчитан до 2028 года.
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