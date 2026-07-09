Ювентус начал переговоры о трансфере звезды сборной Аргентины
Эмилиано Мартинес согласился на переход
Туринский «Ювентус» сделал «Астон Вилле» первое предложение по 33-летнему вратарю сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры находятся на ранней стадии, однако сам игрок положительно относится к возможности переезда в Италию. В настоящее время он участвует в ЧМ-2026 в составе «Альбиселесте».
По данным журналиста, «Ювентус» также рассматривает в качестве альтернативы трансфер вратаря «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио.
В прошлом сезоне Мартинес пропустил 49 голов в 44 матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах. В 14 матчах вратарь отстоял «сухой» результат. Его контракт с клубом действует до 2029 года.
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