Ювентус начал переговоры о трансфере звезды сборной Аргентины

Туринский «Ювентус» сделал «Астон Вилле» первое предложение по 33-летнему вратарю сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры находятся на ранней стадии, однако сам игрок положительно относится к возможности переезда в Италию. В настоящее время он участвует в ЧМ-2026 в составе «Альбиселесте».

По данным журналиста, «Ювентус» также рассматривает в качестве альтернативы трансфер вратаря «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио.

В прошлом сезоне Мартинес пропустил 49 голов в 44 матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах. В 14 матчах вратарь отстоял «сухой» результат. Его контракт с клубом действует до 2029 года.