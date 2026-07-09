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  4. Ювентус начал переговоры о трансфере звезды сборной Аргентины
Италия
09 июля 2026, 16:32 |
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Ювентус начал переговоры о трансфере звезды сборной Аргентины

Эмилиано Мартинес согласился на переход

09 июля 2026, 16:32 |
490
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Ювентус начал переговоры о трансфере звезды сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес
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Туринский «Ювентус» сделал «Астон Вилле» первое предложение по 33-летнему вратарю сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры находятся на ранней стадии, однако сам игрок положительно относится к возможности переезда в Италию. В настоящее время он участвует в ЧМ-2026 в составе «Альбиселесте».

По данным журналиста, «Ювентус» также рассматривает в качестве альтернативы трансфер вратаря «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио.

В прошлом сезоне Мартинес пропустил 49 голов в 44 матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах. В 14 матчах вратарь отстоял «сухой» результат. Его контракт с клубом действует до 2029 года.

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Эмилиано Мартинес Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы Астон Вилла Гульельмо Викарио
Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
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