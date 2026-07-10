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  4. Цыганков нашел себе новый клуб, но возникла проблема
Испания
10 июля 2026, 22:02 |
1718
0

Цыганков нашел себе новый клуб, но возникла проблема

С финансовой точки зрения «Эспаньолу» будет непросто оформить сделку

10 июля 2026, 22:02 |
1718
0
Цыганков нашел себе новый клуб, но возникла проблема
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков стал одним из главных трансферных приоритетов «Эспаньола» этим летом.

По информации испанского издания La Grada, каталонский клуб уже давно следит за 28-летним футболистом и считает его идеальным вариантом для усиления атакующей линии. При этом сам Цыганков и его окружение положительно оценивают возможный переход.

Сообщается, что украинец хотел бы продолжить карьеру именно в Ла Лиге, а также остаться в Каталонии, если все же покинет «Жирону». Именно этот фактор может стать преимуществом «Эспаньола» перед другими претендентами.

Впрочем, осуществить трансфер будет непросто. После вылета «Жироны» в Сегунду клуб готов рассматривать предложения по своим лидерам, однако не намерен продавать их по заниженной цене.

Главным препятствием называют финансовые условия сделки. «Жирона» хочет, чтобы новый клуб полностью взял на себя зарплату украинского футболиста, тогда как «Эспаньол» ограничен правилами финансового фейр-плей и пока не готов к таким расходам.

В клубе рассматривают различные варианты оформления перехода, в частности аренду или другую схему, которая позволит уменьшить финансовую нагрузку.

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Эспаньол трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: La Grada
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