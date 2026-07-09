Переговоры стартовали. Хлань может сменить клуб: среди вариантов – Ла Лига
Украинскому вингеру есть над чем подумать
Украинский вингер польского «Гурника» Забже Максим Хлань вошел в сферу интересов европейских клубов.
По информации журналиста Руди Галетти, 23-летний футболист заинтересовал три клуба: «Андерлехт» (Бельгия), «Эспаньол» (Испания) и НЕК Неймеген (Нидерланды).
Яркая игра Максима в прошлом сезоне привлекла внимание ряда иностранных клубов.
Переговоры уже стартовали, но пока находятся на начальной стадии. Будущее Хланя может измениться в течение ближайших недель.
Действующий контракт украинца с «Гурником» рассчитан до лета 2027 года.
В течение прошлого сезона Максим отыграл 32 матча, забил восемь мячей и отдал шесть ассистов. Кроме того, Хлань вместе с клубом завоевал Кубок Польши.
🚨👀 EXCL | Anderlecht, Espanyol & NEC are all monitoring Maksym Khlan ahead of the summer window.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 8, 2026
The Ukraine int'l winger, currently at Górnik Zabrze, is attracting growing interest.
Talks are still at the early stages, but he’s definitely one to watch in the next few weeks. pic.twitter.com/G0EyrXpeh5
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