Переговоры стартовали. Хлань может сменить клуб: среди вариантов – Ла Лига

Украинский вингер польского «Гурника» Забже Максим Хлань вошел в сферу интересов европейских клубов.

По информации журналиста Руди Галетти, 23-летний футболист заинтересовал три клуба: «Андерлехт» (Бельгия), «Эспаньол» (Испания) и НЕК Неймеген (Нидерланды).

Яркая игра Максима в прошлом сезоне привлекла внимание ряда иностранных клубов.

Переговоры уже стартовали, но пока находятся на начальной стадии. Будущее Хланя может измениться в течение ближайших недель.

Действующий контракт украинца с «Гурником» рассчитан до лета 2027 года.

В течение прошлого сезона Максим отыграл 32 матча, забил восемь мячей и отдал шесть ассистов. Кроме того, Хлань вместе с клубом завоевал Кубок Польши.