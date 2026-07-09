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Польша
09 июля 2026, 17:28 | Обновлено 09 июля 2026, 18:19
862
4

Переговоры стартовали. Хлань может сменить клуб: среди вариантов – Ла Лига

Украинскому вингеру есть над чем подумать

09 июля 2026, 17:28 | Обновлено 09 июля 2026, 18:19
862
4 Comments
Переговоры стартовали. Хлань может сменить клуб: среди вариантов – Ла Лига
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань
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Украинский вингер польского «Гурника» Забже Максим Хлань вошел в сферу интересов европейских клубов.

По информации журналиста Руди Галетти, 23-летний футболист заинтересовал три клуба: «Андерлехт» (Бельгия), «Эспаньол» (Испания) и НЕК Неймеген (Нидерланды).

Яркая игра Максима в прошлом сезоне привлекла внимание ряда иностранных клубов.

Переговоры уже стартовали, но пока находятся на начальной стадии. Будущее Хланя может измениться в течение ближайших недель.

Действующий контракт украинца с «Гурником» рассчитан до лета 2027 года.

В течение прошлого сезона Максим отыграл 32 матча, забил восемь мячей и отдал шесть ассистов. Кроме того, Хлань вместе с клубом завоевал Кубок Польши.

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Максим Хлань чемпионат Польши по футболу Гурник Забже трансферы Андерлехт Эспаньол НЕК Неймеген чемпионат Нидерландов по футболу чемпионат Бельгии по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги Руди Галетти
Андрей Витренко Источник: Руди Галетти
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Комментарии 4
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Это вообще не игрок уровня сборной, он посредственный игрок экстраклассы.Игрок который действительно может и должен играть в сборной это Желизко
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+1
Давно задаю этот вопрос. Шикарный вингер. Скорость, дриблинг, удар. Что вам ещё нужно?
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0
Такий талант і не в збірній?? Шобла рулить.
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-2
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