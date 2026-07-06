Шахтер сделал предложение по украинцу из Европы. Есть результат

Донецкий «Шахтер» хотел усилить линию полузащиты за счет украинского футболиста.

Как отмечает ТаТоТаке, «горняки» обратились к гданьской «Лехии» по поводу трансфера Ивана Желизко, но потерпели неудачу. Польский клуб отказался продавать Ивана чемпионам Украины.

В прошлом сезоне Желизко провел 33 матча, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет около 3 миллионов евро. Футболист является воспитанником «Карпат» (Львов).