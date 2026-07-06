Шахтер сделал предложение по украинцу из Европы. Есть результат
«Горняки» хотели купить Желизка, но потерпели неудачу
Донецкий «Шахтер» хотел усилить линию полузащиты за счет украинского футболиста.
Как отмечает ТаТоТаке, «горняки» обратились к гданьской «Лехии» по поводу трансфера Ивана Желизко, но потерпели неудачу. Польский клуб отказался продавать Ивана чемпионам Украины.
В прошлом сезоне Желизко провел 33 матча, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет около 3 миллионов евро. Футболист является воспитанником «Карпат» (Львов).
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