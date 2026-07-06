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  4. Шахтер сделал предложение по украинцу из Европы. Есть результат
Украина. Премьер лига
06 июля 2026, 09:06 |
6639
3

Шахтер сделал предложение по украинцу из Европы. Есть результат

«Горняки» хотели купить Желизка, но потерпели неудачу

06 июля 2026, 09:06 |
6639
3 Comments
Шахтер сделал предложение по украинцу из Европы. Есть результат
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Желизко
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Донецкий «Шахтер» хотел усилить линию полузащиты за счет украинского футболиста.

Как отмечает ТаТоТаке, «горняки» обратились к гданьской «Лехии» по поводу трансфера Ивана Желизко, но потерпели неудачу. Польский клуб отказался продавать Ивана чемпионам Украины.

В прошлом сезоне Желизко провел 33 матча, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет около 3 миллионов евро. Футболист является воспитанником «Карпат» (Львов).

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трансферы Шахтер Донецк Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу трансферы УПЛ Иван Желизко
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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Ляхи і тут підісрали
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Мало дали? Всі бабки пішли в Монако? 
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