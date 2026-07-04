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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 17:26 |
450
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Новичок Шахтера объяснил, почему согласился на предложение горняков

Райан Роберто хочет хорошо проявить себя в Европе

04 июля 2026, 17:26 |
450
0
Новичок Шахтера объяснил, почему согласился на предложение горняков
ФК Шахтер. Райан Роберто
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18-летний вингер «Шахтера» Райан Роберто рассказал о своём переходе в донецкий клуб из бразильского «Фламенго».

«У меня была возможность познакомиться с некоторыми из своих новых товарищей по команде уже в аэропорту, нас радушно приняли. Международный коллектив способствует более легкой адаптации на новом месте. Ребята очень хорошо и тепло нас приняли, я чувствую себя чрезвычайно счастливым.

Первая тренировка была непростой в физическом плане, однако я испытываю большой интерес, вдохновение и готов приносить пользу своей новой команде.

Переход в «Шахтер»? Для нас, бразильцев, это прекрасная возможность заявить о себе в Европе, на самом высоком уровне. Переговоры о трансфере длились довольно долго, и чем дольше они продолжались, тем больше я убеждался в своём желании играть за «Шахтер».

Я понимал, насколько велик этот клуб, насколько значительна его история, насколько сильно я хочу его представлять. Поэтому уже не могу дождаться начала официальной части и хочу надевать футболку «Шахтера» как можно чаще, футболку с гербом, который так много значит», – сказал футболист.

Роберто был одним из самых талантливых игроков «Фламенго». Он может играть на позиции левого вингера или атакующего полузащитника. На родине бразильца часто сравнивают по стилю игры с Неймаром и Винисиусом Жуниором.

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Райан Роберто Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы Фламенго
Андрей Плыгун Источник: ФК Шахтер Донецк
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