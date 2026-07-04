Новичок Шахтера объяснил, почему согласился на предложение горняков
Райан Роберто хочет хорошо проявить себя в Европе
18-летний вингер «Шахтера» Райан Роберто рассказал о своём переходе в донецкий клуб из бразильского «Фламенго».
«У меня была возможность познакомиться с некоторыми из своих новых товарищей по команде уже в аэропорту, нас радушно приняли. Международный коллектив способствует более легкой адаптации на новом месте. Ребята очень хорошо и тепло нас приняли, я чувствую себя чрезвычайно счастливым.
Первая тренировка была непростой в физическом плане, однако я испытываю большой интерес, вдохновение и готов приносить пользу своей новой команде.
Переход в «Шахтер»? Для нас, бразильцев, это прекрасная возможность заявить о себе в Европе, на самом высоком уровне. Переговоры о трансфере длились довольно долго, и чем дольше они продолжались, тем больше я убеждался в своём желании играть за «Шахтер».
Я понимал, насколько велик этот клуб, насколько значительна его история, насколько сильно я хочу его представлять. Поэтому уже не могу дождаться начала официальной части и хочу надевать футболку «Шахтера» как можно чаще, футболку с гербом, который так много значит», – сказал футболист.
Роберто был одним из самых талантливых игроков «Фламенго». Он может играть на позиции левого вингера или атакующего полузащитника. На родине бразильца часто сравнивают по стилю игры с Неймаром и Винисиусом Жуниором.
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