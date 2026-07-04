Новичок Шахтера объяснил, почему согласился на предложение горняков

18-летний вингер «Шахтера» Райан Роберто рассказал о своём переходе в донецкий клуб из бразильского «Фламенго».

«У меня была возможность познакомиться с некоторыми из своих новых товарищей по команде уже в аэропорту, нас радушно приняли. Международный коллектив способствует более легкой адаптации на новом месте. Ребята очень хорошо и тепло нас приняли, я чувствую себя чрезвычайно счастливым.

Первая тренировка была непростой в физическом плане, однако я испытываю большой интерес, вдохновение и готов приносить пользу своей новой команде.

Переход в «Шахтер»? Для нас, бразильцев, это прекрасная возможность заявить о себе в Европе, на самом высоком уровне. Переговоры о трансфере длились довольно долго, и чем дольше они продолжались, тем больше я убеждался в своём желании играть за «Шахтер».

Я понимал, насколько велик этот клуб, насколько значительна его история, насколько сильно я хочу его представлять. Поэтому уже не могу дождаться начала официальной части и хочу надевать футболку «Шахтера» как можно чаще, футболку с гербом, который так много значит», – сказал футболист.