Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хотят вдвое больше. Известно, сколько Барса готова отдать за Адейеми
Испания
09 июля 2026, 17:15 | Обновлено 09 июля 2026, 18:13
536
0

Хотят вдвое больше. Известно, сколько Барса готова отдать за Адейеми

Каталонцы предложили Боруссии 20 миллионов евро

09 июля 2026, 17:15 | Обновлено 09 июля 2026, 18:13
536
0
Хотят вдвое больше. Известно, сколько Барса готова отдать за Адейеми
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Каталонская «Барселона» продолжает проявлять интерес к немецкому вингеру дортмундской «Боруссии» Кариму Адейеми, сообщает издание Sky Sports.

По информации источника, «сине-гранатовые» предложили за 24-летнего футболиста 20 миллионов евро, но «желто-черные» отклонили это предложение.

Отмечается, что Дортмунд хочет получить за своего игрока вдвое больше – 40 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Карим Адейеми провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми голами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее «Барселона» продлила контракт с Андреасом Кристенсеном.

По теме:
Ювентус готовится подписать нападающего ПСЖ за 38 миллионов евро
ОФИЦИАЛЬНО. Новый партнер Миколенко. Эвертон оформил трансфер
Переговоры стартовали. Хлань может сменить клуб: среди вариантов – Ла Лига
Барселона Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Карим Адейеми Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Sky Sports
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря Луганск – Словацко (Чехия) – 1:2. Спарринг в Словении. Видео голов
Футбол | 09 июля 2026, 15:38 0
Заря Луганск – Словацко (Чехия) – 1:2. Спарринг в Словении. Видео голов
Заря Луганск – Словацко (Чехия) – 1:2. Спарринг в Словении. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча в летнее межсезонье

Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Бокс | 09 июля 2026, 04:25 10
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»

Рико выбрал самого сильного панчера в качестве соперника

Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Теннис | 08.07.2026, 16:50
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Сенатор Парагвая: «Мбаппе? Этот сукин сын отказался это сделать»
Футбол | 09.07.2026, 11:00
Сенатор Парагвая: «Мбаппе? Этот сукин сын отказался это сделать»
Сенатор Парагвая: «Мбаппе? Этот сукин сын отказался это сделать»
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
Футбол | 09.07.2026, 09:35
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
09.07.2026, 00:03
Футбол
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
08.07.2026, 07:07 9
Футбол
Шеннон БРИГГС: «Усик – Уайлдер? Он победит, один удар по голове – и все»
Шеннон БРИГГС: «Усик – Уайлдер? Он победит, один удар по голове – и все»
08.07.2026, 07:37 4
Бокс
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
08.07.2026, 20:49
Футбол
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
08.07.2026, 10:34
Бокс
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
09.07.2026, 08:39 1
Теннис
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
08.07.2026, 10:09 7
Футбол
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
08.07.2026, 02:58 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем