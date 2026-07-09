Хотят вдвое больше. Известно, сколько Барса готова отдать за Адейеми

Каталонская «Барселона» продолжает проявлять интерес к немецкому вингеру дортмундской «Боруссии» Кариму Адейеми, сообщает издание Sky Sports.

По информации источника, «сине-гранатовые» предложили за 24-летнего футболиста 20 миллионов евро, но «желто-черные» отклонили это предложение.

Отмечается, что Дортмунд хочет получить за своего игрока вдвое больше – 40 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Карим Адейеми провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми голами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее «Барселона» продлила контракт с Андреасом Кристенсеном.