ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Атлетико вернулся в клуб и вошел в штаб Симеоне

42-летний специалист Габи вернулся в родной «Атлетико» из Мадрида, начав новый этап в тренерской деятельности.

Испанец вошел в тренерский штаб Диего Симеоне, где будет работать ассистентом известного аргентинца.

«Атлетико» – это шанс для Габи начать все с чистого листа после неудачи с «Сарагосой». Специалист проработал в клубе 7 месяцев в роли главного тренера и был уволен в октябре 2025 года.

Габи – выдающаяся личность для мадридского «Атлетико». Он отдал клубу почти всю свою карьеру, сыграв за «матрасников» в 417 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 43 ассиста.

Вместе с клубом Габи добивался высот как в Испании, так и в Европе: становился чемпионом Испании (2013/14), завоевывал Кубок Испании (2012/13), Лигу Европы (2011/12, 2017/18) и Суперкубок УЕФА (2012/13).