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Испания
09 июля 2026, 18:25 | Обновлено 09 июля 2026, 18:35
270
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Атлетико вернулся в клуб и вошел в штаб Симеоне

Новый вектор карьеры для Габи после неудачи

09 июля 2026, 18:25 | Обновлено 09 июля 2026, 18:35
270
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Атлетико вернулся в клуб и вошел в штаб Симеоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Габи
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42-летний специалист Габи вернулся в родной «Атлетико» из Мадрида, начав новый этап в тренерской деятельности.

Испанец вошел в тренерский штаб Диего Симеоне, где будет работать ассистентом известного аргентинца.

«Атлетико» – это шанс для Габи начать все с чистого листа после неудачи с «Сарагосой». Специалист проработал в клубе 7 месяцев в роли главного тренера и был уволен в октябре 2025 года.

Габи – выдающаяся личность для мадридского «Атлетико». Он отдал клубу почти всю свою карьеру, сыграв за «матрасников» в 417 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 43 ассиста.

Вместе с клубом Габи добивался высот как в Испании, так и в Европе: становился чемпионом Испании (2013/14), завоевывал Кубок Испании (2012/13), Лигу Европы (2011/12, 2017/18) и Суперкубок УЕФА (2012/13).

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Атлетико Мадрид назначение тренера чемпионат Испании по футболу Ла Лига Диего Симеоне Габи
Андрей Витренко Источник: ФК Атлетико Мадрид
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