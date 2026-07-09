Франция09 июля 2026, 16:57 | Обновлено 09 июля 2026, 17:06
2415
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Процесс запущен. ПСЖ оказался на пороге рекордного трансфера
Баркола хочет покинуть парижский клуб летом
09 июля 2026, 16:57 | Обновлено 09 июля 2026, 17:06
2415
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23-летний вингер ПСЖ и сборной Франции Брэдли Баркола определился со своим будущим.
Как сообщает инсайдер Экрем Конур, футболист поручил своим агентам начать активную работу по его трансферу в другой клуб. При этом в ПСЖ не хотят отпускать игрока летом. Если дело дойдёт до конкретного предложения, то это будет рекордная сумма.
Как известно, интерес к услугам игрока проявляют лондонский «Арсенал» и «Барселона». В то же время Конур отмечает, что за ситуацией активно следит «Бавария».
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