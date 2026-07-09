Процесс запущен. ПСЖ оказался на пороге рекордного трансфера

23-летний вингер ПСЖ и сборной Франции Брэдли Баркола определился со своим будущим.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, футболист поручил своим агентам начать активную работу по его трансферу в другой клуб. При этом в ПСЖ не хотят отпускать игрока летом. Если дело дойдёт до конкретного предложения, то это будет рекордная сумма.

Как известно, интерес к услугам игрока проявляют лондонский «Арсенал» и «Барселона». В то же время Конур отмечает, что за ситуацией активно следит «Бавария».