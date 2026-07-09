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Франция
09 июля 2026, 16:57 | Обновлено 09 июля 2026, 17:06
2415
0

Процесс запущен. ПСЖ оказался на пороге рекордного трансфера

Баркола хочет покинуть парижский клуб летом

09 июля 2026, 16:57 | Обновлено 09 июля 2026, 17:06
2415
0
Процесс запущен. ПСЖ оказался на пороге рекордного трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола
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23-летний вингер ПСЖ и сборной Франции Брэдли Баркола определился со своим будущим.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, футболист поручил своим агентам начать активную работу по его трансферу в другой клуб. При этом в ПСЖ не хотят отпускать игрока летом. Если дело дойдёт до конкретного предложения, то это будет рекордная сумма.

Как известно, интерес к услугам игрока проявляют лондонский «Арсенал» и «Барселона». В то же время Конур отмечает, что за ситуацией активно следит «Бавария».

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Брэдли Баркола ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) трансферы Арсенал Лондон Барселона
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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