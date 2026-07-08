Не оправдал надежд. В Монако сделали заявление относительно будущего Погба

33-летний полузащитник Поль Погба может летом покинуть «Монако», сообщил спортивный директор монегасков Тьяго Скуро.

«Может ли он уйти? Да, конечно. Возможно, он уйдет, возможно, останется. Это очень сложная ситуация. Правда в том, что проект с ним в прошлом сезоне не удался. Когда мы его приглашали, ожидания были другими», — сказал функционер.

Погба присоединился к «Монако» год назад на правах свободного агента после отбытия 18-месячной дисквалификации за употребление допинга. Однако восстановить форму и заиграть в составе новой команды француз так и не смог. В прошлом сезоне он принял участие лишь в шести матчах монегасков, проведя на поле в общей сложности 115 минут.