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  4. Не оправдал надежд. В Монако сделали заявление относительно будущего Погба
Франция
08 июля 2026, 22:04 |
237
0

Не оправдал надежд. В Монако сделали заявление относительно будущего Погба

Поль может летом сменить клуб

08 июля 2026, 22:04 |
237
0
Не оправдал надежд. В Монако сделали заявление относительно будущего Погба
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба
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33-летний полузащитник Поль Погба может летом покинуть «Монако», сообщил спортивный директор монегасков Тьяго Скуро.

«Может ли он уйти? Да, конечно. Возможно, он уйдет, возможно, останется. Это очень сложная ситуация. Правда в том, что проект с ним в прошлом сезоне не удался. Когда мы его приглашали, ожидания были другими», — сказал функционер.

Погба присоединился к «Монако» год назад на правах свободного агента после отбытия 18-месячной дисквалификации за употребление допинга. Однако восстановить форму и заиграть в составе новой команды француз так и не смог. В прошлом сезоне он принял участие лишь в шести матчах монегасков, проведя на поле в общей сложности 115 минут.

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Поль Погба Монако чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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