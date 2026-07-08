Фенербахче в шаге от громкого трансфера скандального экс-игрока МЮ

Турецкий «Фенербахче» близок к подписанию контракта с 24-летним английским вингером «Марселя» Мейсоном Гринвудом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, турки направили французам официальное предложение по футболисту на сумму более 40 миллионов евро плюс бонусы. Общая сумма сделки может приблизиться к 50 миллионам евро. При этом сам Гринвуд якобы уже согласовал детали личного контракта с «канарейками» и дал предварительное согласие на переход.

Несколько лет назад во время выступлений в составе «Манчестер Юнайтед» Мейсон стал фигурантом уголовного расследования по подозрению в покушении на изнасилование и избиении своей девушки. Впоследствии потерпевшая отозвала свои обвинения, в связи с чем дело было закрыто. Впрочем, МЮ всё равно решил избавиться от проблемного игрока.

Летом 2024 года Мейсон перешёл в «Марсель» за 26 млн евро. В прошлом сезоне он забил 26 голов и отдал 11 голевых передач в 45 матчах за команду. Его контракт действует до 2029 года.