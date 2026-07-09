ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных событий в матчах 1/4 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026

1/4 финала

9 июля

Франция – Марокко

Не далее, чем на прошлом Мундиале, эти команды встречались в решающем матче накануне финала. Теперь вот снова встречаются, но за шаг до полуфинала. Мне весьма сложно определить, стала ли нынешняя сборная Марокко сильнее по сравнению со сборной Марокко образца 2022 года, однако я уверен в том, что нынешняя сборная Франции сильнее сборной Франции образца катарского Мундиаля. А тогда, напомню, французы спокойно одолели марокканцев в полуфинале, забив по мячу в каждом из таймов. Лично для меня команда Дидье Дешама будет фаворитом и в этом противостоянии. Прежде всего фаворитство французов лично для меня обосновывается редким симбиозом звездности игроков и сплоченностью командного механизма. С этой точки зрения сборная Марокко, при всем уважении к ней, подобным сочетанием футбольных добродетелей похвастаться не может. Марокканцы блестяще двигались сеткой Мундиаля до этой игровой стадии. Их единственная осечка в группе – ничья с Бразилией. В том матче мне очень понравилась африканская сборная. Понравилась, в первую очередь, как командный механизм. И вот с точки зрения этого самого единого механизма Марокко было круче Бразилии, обладающей «лишь» звездным составом. Но вот сейчас в соперниках у Марокко команда, которая по уровню звездности как минимум не уступает Бразилии (а если говорить объективно, по и превосходит ее), а с точки зрения командного механизма как минимум не уступает самим марокканцам (а если, опять-таки, говорить объективно, то и превосходят их). Посему я и склонен считать сборную Франции фаворитом в этой игре. На мой взгляд, «Ле бле» решат все свои задачи в основное время.

10 июля

Испания – Бельгия

И в этой паре фаворит для меня очевиден. Это сборная Испании. Более того, выход «красных дьяволов» в столь серьезный раунд нынешнего Мундиаля для меня является довольно неожиданным итогом. И неожиданность эта связана, в первую очередь, с неуверенной игрой команды в групповом турнире. Во-первых, в этом самом групповом турнире бельгийцы сумели одолеть лишь заправского аутсайдера – Новую Зеландию, а во-вторых – лишь в одном поединке – против Ирана – команда Руди Гарсии сберегла свои ворота в неприкосновенности. Далее был сумасшедший камбек в игре против Сенегала, когда европейцы проиграли сражение, но выиграли войну, и, наконец, уверенный разгром сборной США в 1/8 финала. Считал и считаю американскую команду на этом турнире слишком перехваленной. А тут еще и пресловутый «звонок Трампа Инфантино» сыграл на руку Бельгии. В том смысле, что бельгийцы злее стали. Испанцы же до сих пор не пропускали. Испанцы с запасом выиграли группу, затем с еще большим запасом разгромили Австрию. Да, с Португалией «Фурии» пришлось помучаться, но так и Португалия – не пальцем деланная, там в основе считай каждый второй – звезда первой величины. А в Испании – считай каждый звезда такого же калибра. Плюс и как команда испанцы очень крепки сейчас. А нынешние бельгийцы – все-таки команда иного статуса, ибо от их «золотого» поколения остались лишь отголоски. Так что, предположу, и в этом поединке не будет сенсации. Победит закономерность. То есть, действующий чемпион Европы.

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12 июля

Норвегия – Англия

Лично для меня – самая интригующая, самая крутая пара четвертьфиналистов. Причем Норвегия – Англия для меня еще более круче, нежели могло быть в случае Бразилия – Англия, ведь нынешние «пентакампеоны» как команда не выдерживают критики. Тем не менее, я все-таки предполагал, что именно коллектив Анчелотти пройдет в четвертьфинал. Пройдет, в первую очередь, за счет своего богатейшего опыта, который, как известно, не пропьешь при всем желании. Ошибся, признаю. И если бы таки бразильцы были в соперниках у англичан, я бы при таком раскладе и фунта не поставил на команду Анчелотти. А вот теперь Холанд и компания уж очень все запутали. Да, опыт будет на стороне англичан, это бесспорно, ведь Норвегия доселе ни разу не добиралась так далеко на Мундиалях, но к черту тот опыт, если у этих северных парней есть неуемная мощь. И есть настоящая мечта, которая в их случае может сбыться раз в полвека. Более чем уверен, что «викинги» будут лезть из кожи вон, чтобы пробиться в полуфинал. Не сомневаюсь, что и команда «трех львов» тоже будет бороться за полуфинал, ведь статус обязывает. Да и Тухелю кровь из носа нужен этот полуфинал, дабы его наконец-то перестали считать «немецким шпионом». У меня постоянно вертятся в голове слова Каррагера о том, что нынешняя сборная Англии не станет чемпионом мира, ведь ну очень сложно британцам дались две первые стадии матчей на вылет. Тем не менее, я все же рискну предположить, что и в этот раз Англия не уступит. При всей моей симпатии к норвежцам, я все же рекомендую ставить на Англию, ибо, при прочем равенстве практически всех игровых параметров, включительно с Холандом и Кейном, у команды Тухеля более длинная, более качественная скамья запасных. Возможно, именно она и «скажет» свое весомое слово. И да, ставка «обе забьют» в этом случае весьма уместна.

Аргентина – Швейцария

Эту пару я определил еще до матчей 1/8 финала. То есть, ничего неожиданного в том, что именно Аргентина и Швейцария пробились в четвертьфинал, лично для меня не было. Но вот то, как именно туда пробились эти две команды, в особенности действующие чемпионы мира, это, конечно же, какой-то треш. Швейцария выглядела неуверенно в атаке на протяжении всего основного времени и в экстра-таймах, и взяла свое лишь в серии послематчевых пенальти. В принципе, победителей не судят, и я даже не буду пытаться это делать, ведь каждый играет так, как может. Тем не менее, за Колумбию обидно. А вот что касается поединка Аргентины и Египта, то за эту африканскую сборную мне обидно в разы. В некотором смысле правы те, кто считает, что Месси и компанию тянут за уши в финал. Достаточно странным было судейство в том матче. Явно не в пользу «фараонов». С другой стороны, аргентинцы продемонстрировали настоящий характер. И это после того, как Месси коряво пробил пенальти. Лео сам же исправился. Для меня показательно, что вторую игру подряд Аргентина выигрывает с одинаковым счетом, пропуская по два мяча. То есть, у Швейцарии в четвертьфинале наверняка будет больше шансов, нежели может показаться на первый взгляд. Рекомендую ставить на «обе забьют». Но вот что касается итога игры, то, на мой взгляд, победителем все равно будет команда Месси. Не мытьем, так катаньем…

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