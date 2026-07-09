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Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 22:28 | Обновлено 09 июля 2026, 22:35
1104
0

Договорились. Динамо нашло новый клуб для талантливого украинца

Маткевич перейдет в «Оболонь»

09 июля 2026, 22:28 | Обновлено 09 июля 2026, 22:35
1104
0
Договорились. Динамо нашло новый клуб для талантливого украинца
ФК Динамо. Андрей Маткевич
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Киевская «Оболонь» в ближайшее время оформит аренду вингера «Динамо» и юношеской сборной Украины Андрея Маткевича.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, клубы уже согласовали все детали перехода, а следующий сезон 20-летний футболист проведет в составе «пивоваров» на правах аренды.

Прошлый сезон Маткевич также провел в аренде. В первой части сезона он защищал цвета луганской «Зари», после чего перебрался в «Эпицентр», где доиграл чемпионат.

В прошлом сезоне Андрей провел 18 матчей в УПЛ и отдал одну голевую передачу. Его контракт с киевлянами действует ещё один год.

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Андрей Маткевич Динамо Киев Оболонь Киев аренда игрока Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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