Договорились. Динамо нашло новый клуб для талантливого украинца
Маткевич перейдет в «Оболонь»
Киевская «Оболонь» в ближайшее время оформит аренду вингера «Динамо» и юношеской сборной Украины Андрея Маткевича.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, клубы уже согласовали все детали перехода, а следующий сезон 20-летний футболист проведет в составе «пивоваров» на правах аренды.
Прошлый сезон Маткевич также провел в аренде. В первой части сезона он защищал цвета луганской «Зари», после чего перебрался в «Эпицентр», где доиграл чемпионат.
В прошлом сезоне Андрей провел 18 матчей в УПЛ и отдал одну голевую передачу. Его контракт с киевлянами действует ещё один год.
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