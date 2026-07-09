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Лига Европы
09 июля 2026, 14:09 | Обновлено 09 июля 2026, 14:18
280
0

Юрий МАКСИМОВ: «Динамовцам пора возвращать победные традиции»

Начинать желательно уже сегодня в Люблине

09 июля 2026, 14:09 | Обновлено 09 июля 2026, 14:18
280
0
Юрий МАКСИМОВ: «Динамовцам пора возвращать победные традиции»
ФК Ворскла. Юрий Максимов
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Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Юрий Максимов эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первый поединок квалификации Лиги Европы киевской команды с румынской «Университатей» из Клужа, который состоится 9 июля в польском Люблине.

«Соперники по разным причинам не смогут выставить боевые составы, также следует учесть, что они только на подходе к своим оптимальным кондициям, ведь это только старт сезона. Поэтому при таких обстоятельствах заниматься прогнозами – неблагодарное дело, потому что часто на ход событий на поле влияет самоотдача, игровая дисциплина, а не класс.

Конечно, очень хочется, чтобы динамовцы удачно начали еврокубковую кампанию, тем более что им уже пора возвращать победные традиции на международной арене.

Надеюсь, что появление в центре обороны старого знакомого, Томаша Кендзеры, поможет киевлянам навести порядок в тылу. В последние годы им не хватало надежности.

Для широких масс «Динамо» является фаворитом в этой паре, ведь команда из Клужа не принадлежит к грандам румынского футбола, хотя в прошлом сезоне доказала, что прогрессирует. Вот почему киевлянам следует быть настороже. На мой взгляд, в Люблине подопечные Игоря Костюка победят – 2:0».

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Лига Европы Динамо Киев инсайд Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж Мнение эксперта Юрий Максимов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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