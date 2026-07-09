Владимир ШАРАН: «Шансы у Динамо? 50 на 50»

Стартовым испытанием для команды Игоря Костюка станет матч первого квалификационного раунда Лиги Европы с румынской «Университатей» (Клуж). Своими ожиданиями от игры, которая состоится на условно домашней арене бело-синих в польском Люблине, со Sport.ua поделился бывший динамовец, а ныне главный тренер «Александрии» Владимир Шаран.

– Матчей «Университати» я видел мало, однако могу сказать, что эта команда нам знакома, – сказал специалист. – Тем более по румынским меркам соперник из Клужа является достаточно крепким орешком. Это серебряный призер чемпионата Румынии, финалист кубкового розыгрыша этой страны. Теперь «Университатя» будет представлять свою страну на евроарене, и я думаю, что в поединке с ней динамовцам будет нелегко. И все же из того, что я видел по видеотрансляциям с тренировочных сбораов, «Динамо» довольно неплохо проводило контрольные матчи. Так что считаю, что этот раунд киевская команда должна пройти.

– На основании видеотрансляций какие-то обнадеживающие моменты готовности «Динамо» вы для себя определили?

– Да, конечно. Как в отношении тактического фактора, так и физического. Было видно, что «Динамо» в преддверии старта нового сезона в довольно неплохой форме. Даже, несмотря на отсутствие официальных поединков. В команде сейчас много молодых футболистов, стремящихся доказывать свою профпригодность.

– Сейчас все говорят о заметном прогрессе в игре Богдана Редушко и Матвея Пономаренко, отмечая важность сохранения их в команде на следующий сезон.

– Это «Динамо» удалось сделать, и я считаю, что сохранение этих футболистов даст им возможность еще больше прогрессировать. Оба парня проявили свои лучшие качества, но это было сделано за короткий период времени. А для того, чтобы переходить на более высокий уровень и, скажем, закрепиться в клубах других стран, времени понадобится гораздо больше. На данном же этапе и Редушко и Пономаренко выделяются из молодых. Если же брать в общем, то мне нравится игра Пихалёнка и Волошина. Видно, что команда сбалансирована, все в ней нормально.

– Может ли сыграть на руку динамовцам тот факт, что первый поединок с румынами будет проходить на стадионе в Люблине, который и раньше неоднократно служил их домашней ареной?

– Выбирать не приходится. К тому же политика политикой, а спорт и, в частности, футбол – это совсем другие вещи. Уверен, что многие украинцы с трибун «Арены Люблин» будут поддерживать нашу команду. Хотя все же в первом поединке с «Университатей» динамовцам, пожалуй, будет труднее, чем потом на выезде. Так что очень важно этот матч не проиграть, сыграв на результат.

– Какие прогнозы на сегодняшнюю игру?

– Оцениваю шансы как пятьдесят на пятьдесят. Хотя «Университатя» – серьезная команда. Будем надеяться на проход первого раунда.