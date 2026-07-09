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09 июля 2026, 12:48 | Обновлено 09 июля 2026, 13:11
397
0

Аргентина может вылететь уже в четвертьфинале

В шоу «Кто в игре?» похоронили фаворитов ЧМ-2026 и объяснили, зачем Англии «виагра»

09 июля 2026, 12:48 | Обновлено 09 июля 2026, 13:11
397
0
Аргентина может вылететь уже в четвертьфинале
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Интрига этого выпуска разрешилась в первые минуты. Прогнозы прошедшего шоу подвели, самый невезучий эксперт снял маску, и под лицом Месси оказался комик Олег Маслюк. После разоблачения он выдал столько претензий к аргентинцу, что стало очевидно: еще одного чемпионства Месси он точно не желает.

Символично, что и сам Месси на этой неделе дал повод к разговорам. Аргентина едва проползла Кабо-Верде: дебютанты турнира дважды отыгрывались и уступили только через автогол на 111-й минуте. В студии этот матч назвали тем, ради чего и нужен чемпионат мира, а вот по поводу аргентинцев оптимизма не нашлось. Состав не так глубок, как у французов, в запасе нет игроков, способных решить матч, а Месси скоро 40, и не все так весело, как кажется. Так что у экспертов появились серьезные сомнения, переживет ли Аргентина четвертьфинал.

Германии повезло еще меньше. Вылет Бундестим эксперты назвали позором, ведь парагвайцы буквально «таскали» ее по полю. В итоге немцы впервые в истории вылетели из чемпионата мира в серии пенальти.

Не обошлось в туре и без положительных историй. Майкл Олисе с двумя голевыми против Швеции заслужил прогноз уровня «Золотого мяча». За Японию против Бразилии в студии болели до последнего и верили в сказку вплоть до гола Мартинелли на 90+5. Камбэк Англии против ДР Конго в студии объяснили одним человеком: пока у команды есть Гарри Кейн, она будет забивать сколько нужно. Здесь же вспомнили звучащую как анекдот новость, но им не является: перед матчем с Мексикой на высокогорной «Ацтеке» англичанам разрешили виагру, потому что препарат помогает дыханию на высоте 2240 метров и не запрещен WADA.

Шутки о виагре продержались в студии дольше, чем Германия на чемпионате. Лучшие из них ищите в полном выпуске шоу "Кто в игре?" на YouTube-канале GG.Спорт.

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