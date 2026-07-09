Исторический момент. Впервые в 1/4 финала ЧМ нет ни Бразилии, ни Германии

На чемпионате мира 2026 года будут сыграны четвертьфинальные матчи:

Франция – Марокко

Испания – Бельгия

Норвегия – Англия

Аргентина – Швейцария

Как видим, среди всех участников данной стадии турнира нет ни Бразилии, ни Германии.

Такое в истории чемпионатов мира произошло впервые. Раньше хотя бы одна из этих двух сборных всегда играла в четвертьфиналах турнира.

Участие Бразилии и Германии/ФРГ в четвертьфиналах чемпионатов мира

2026 – ни одна не пробилась

2022 – Бразилия

2018 – Бразилия

2014 – Бразилия, Германия

2010 – Бразилия, Германия

2006 – Бразилия, Германия

2002 – Бразилия, Германия

1998 – Бразилия, Германия

1994 – Бразилия, Германия

1990 – ФРГ

1986 – Бразилия, ФРГ

1970 – Бразилия, ФРГ

1966 – ФРГ

1962 – Бразилия, ФРГ

1958 – Бразилия, ФРГ

1954 – Бразилия, ФРГ

1938 – Бразилия

1934 – Германия

Отметим, что на чемпионатах мира 1930, 1950, 1974, 1978, 1982 годов не было данной стадии турнира.