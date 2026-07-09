Исторический момент. Впервые в 1/4 финала ЧМ нет ни Бразилии, ни Германии
Вспомним все мировые первенства в разрезе участия этих двух сборных в 1/4 финала турниров
На чемпионате мира 2026 года будут сыграны четвертьфинальные матчи:
- Франция – Марокко
- Испания – Бельгия
- Норвегия – Англия
- Аргентина – Швейцария
Как видим, среди всех участников данной стадии турнира нет ни Бразилии, ни Германии.
Такое в истории чемпионатов мира произошло впервые. Раньше хотя бы одна из этих двух сборных всегда играла в четвертьфиналах турнира.
Участие Бразилии и Германии/ФРГ в четвертьфиналах чемпионатов мира
- 2026 – ни одна не пробилась
- 2022 – Бразилия
- 2018 – Бразилия
- 2014 – Бразилия, Германия
- 2010 – Бразилия, Германия
- 2006 – Бразилия, Германия
- 2002 – Бразилия, Германия
- 1998 – Бразилия, Германия
- 1994 – Бразилия, Германия
- 1990 – ФРГ
- 1986 – Бразилия, ФРГ
- 1970 – Бразилия, ФРГ
- 1966 – ФРГ
- 1962 – Бразилия, ФРГ
- 1958 – Бразилия, ФРГ
- 1954 – Бразилия, ФРГ
- 1938 – Бразилия
- 1934 – Германия
Отметим, что на чемпионатах мира 1930, 1950, 1974, 1978, 1982 годов не было данной стадии турнира.
It's World Cup quarter-final day! 🎉— Flashscore.com (@Flashscorecom) July 9, 2026
...unless you're Brazilian or German, in which case it's Thursday. 🗓️
It's the first time ever that the quarter-finals do not feature either nation. ❌ pic.twitter.com/iwwKMwLNWT
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