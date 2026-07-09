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Чемпионат мира
09 июля 2026, 12:27 | Обновлено 09 июля 2026, 13:17
276
0

Исторический момент. Впервые в 1/4 финала ЧМ нет ни Бразилии, ни Германии

Вспомним все мировые первенства в разрезе участия этих двух сборных в 1/4 финала турниров

09 июля 2026, 12:27 | Обновлено 09 июля 2026, 13:17
276
0
Исторический момент. Впервые в 1/4 финала ЧМ нет ни Бразилии, ни Германии
Getty Images/Global Images Ukraine
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На чемпионате мира 2026 года будут сыграны четвертьфинальные матчи:

  • Франция – Марокко
  • Испания – Бельгия
  • Норвегия – Англия
  • Аргентина – Швейцария

Как видим, среди всех участников данной стадии турнира нет ни Бразилии, ни Германии.

Такое в истории чемпионатов мира произошло впервые. Раньше хотя бы одна из этих двух сборных всегда играла в четвертьфиналах турнира.

Участие Бразилии и Германии/ФРГ в четвертьфиналах чемпионатов мира

  • 2026 – ни одна не пробилась
  • 2022 – Бразилия
  • 2018 – Бразилия
  • 2014 – Бразилия, Германия
  • 2010 – Бразилия, Германия
  • 2006 – Бразилия, Германия
  • 2002 – Бразилия, Германия
  • 1998 – Бразилия, Германия
  • 1994 – Бразилия, Германия
  • 1990 – ФРГ
  • 1986 – Бразилия, ФРГ
  • 1970 – Бразилия, ФРГ
  • 1966 – ФРГ
  • 1962 – Бразилия, ФРГ
  • 1958 – Бразилия, ФРГ
  • 1954 – Бразилия, ФРГ
  • 1938 – Бразилия
  • 1934 – Германия

Отметим, что на чемпионатах мира 1930, 1950, 1974, 1978, 1982 годов не было данной стадии турнира.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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