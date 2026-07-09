Арсенал идет за хавбеком сборной Бразилии. Он требует трансфер

Арсенал нацелился на центрального полузащитника Ньюкасла и сборной Бразилии Бруно Гимараеша.

По информации Sky Sports, игрок уже заявил руководству клуба, что хочет уйти и видит себя в составе чемпиона Англии, однако Ньюкасл пока не готов к трансферу.

Клуб уже продал лидеров – Энтони Гордона в Барселону и Сандро Тонали в Тоттенхэм, поэтому не хочет остаться без еще одного ключевого футболиста.

28-летний игрок, который был основным в сборной Бразилии на ЧМ-2026, в прошлом сезоне забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 41 матче.