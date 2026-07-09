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Чемпионат Европы
09 июля 2026, 12:22 | Обновлено 09 июля 2026, 12:39
180
0

Виталий ГЛЮТ: «Это не тот результат, к которому мы стремились»

Вингер сборной Украины U-19 прокомментировал поражение от сверстников из Германии

09 июля 2026, 12:22 | Обновлено 09 июля 2026, 12:39
180
0
Виталий ГЛЮТ: «Это не тот результат, к которому мы стремились»
УЕФА
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Вингер сборной Украины U-19 Виталий Глют прокомментировал поражение от сверстников из Германии (1:2) в матче полуфинала юношеского чемпионата Европы:

«Это не тот результат, к которому мы стремились — конечно, мы хотели победить и дойти до самого финала, но футбол есть футбол, и такое бывает. В любом случае, я очень рад тому пути, который мы прошли, и мы продолжим работать, чтобы становиться лучше.

Это замечательно. Приходить на наши матчи и поддерживать нас — я думаю, именно это и делает нас Украиной: та поддержка, которую мы оказываем друг другу.

Не каждый матч даётся легко, но в каждом поединке нужно отдавать все силы. Именно такие моменты сплачивают команду».

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Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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