Ты кто такой? Топ-10 самых дешевых авторов голов в 1/8 финала ЧМ

В 1/8 финала Англия забила три гола, авторами точных ударов по воротам мексиканцев стали Кейн и Беллингем. Стоимость героев сборной на портале transfermarkt – 190 миллионов евро в сумме. Единственный гол Франции в этом раунде забил её самый дорогой футболист Мбаппе (180 миллионов). Топ-матч между Бразилией и Норвегией присвоил себе дублем Холанд, стоимость которого тот же источник оценивает в 200 миллионов. То есть раз за разом одно и то же: самые ценные футболисты мира доказывают, что они действительно самые ценные. Вполне себе маркер того, что ЧМ удаётся: мы смотрим большие турниры ради звёзд, а в США этим летом именно они сияют ярче всех. Нет сомнений, что они продолжат в четвертьфиналах. Вероятно, к уже названным присоединятся Ямаль, Олисе и Дембеле. Тогда будет интересно и весело – а не как в матче Колумбии и Швейцарии.

Но зажигали в 1/8 финала мундиаля не только звезды. Этот топ – о тех, кого всем нам известный портал оценивает недорого и кто, несмотря на это, отличился голом в предыдущем раунде ЧМ. Победитель топа – автор гола с самой низкой ценой на transfermarkt, цены – в евро.

10. Лионель Месси (Аргентина, 15 миллионов)

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Существует правило, о котором не принято говорить: ни один топ о ЧМ невозможен без Месси. Лео умудрился попасть даже в наш. По-прежнему играет как звезда, но из-за солидного возраста в 39 лет оценивается на рынке довольно скромно. Поэтому запрыгивает в последний вагон поезда нашего топа. За тот самый забитый мяч в ворота сборной Египта, который помог команде сравнять счёт в конце матча. Сильно. Слёту. Точно. Разобрался, как тот, кто должен стоить все 200+. И снова обновил рекорд Клозе по количеству забитых голов на чемпионатах мира. Хвалить Месси настолько легко, что долго останавливаться на этом становится уже даже как-то несправедливо по отношению к читателю: вы же сами всё знаете. Лео «прошёл» футбол и пытается сделать это снова. Отмечаем. Коронуем. Да что уж там: просто любим. Пусть продолжает в том же духе. И игнорирует ценники: в его случае они абсолютно точно ничего не значат.

9. Хулиан Киньонес (Мексика, 14 миллионов)

Красиво получается: Киньонес на соседней строчке топа с Месси, а его гол – ну очень похожий на забитый аргентинцем. Также после суматохи в штрафной. Также в результате второй волны атаки. Также сильным ударом. Единственное: этот гол не сравнял счёт. Просто сделал его 1:2, вернул Мексику в игру, а нам – интригу, чтобы мы посмотрели, пожалуй, лучший матч всего турнира. Кстати, голевое действие №5 для нападающего на текущем чемпионате мира при том, что на нём он играл на непривычной для себя позиции на фланге. Обычно выходит в центре и забивает. И ещё. И ещё. Пачками: отличился 33 раза в 31 матче чемпионата Саудовской Аравии. В разных лигах забил 18+ голов в 4 сезонах подряд. Прирождённый бомбардир… который никогда не играл в Европе! Поэтому и низкая цена. Впрочем, футболисту всего 29 – время попробовать себя в топ-чемпионате ещё есть. Вот перейдёт в условный «Вильярреал», и уже осенью будет стоить 20+…

8. Аззедин Унахи (Марокко, 10 миллионов)

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Спойлер: единственный в нашей подборке автор дубля. То есть если бы правила топа были немного другими, именно он возглавил бы рейтинг. А так – место среди лучших. И на самом деле даже немного приятно: Аззедин заслужил это своими страданиями на протяжении сезона. На случай, если кто-то забыл, он играл за «Жирону», с которой вылетел из Ла Лиги. Ему не с кем было обыграться, поэтому он забил всего 5 голов за весь чемпионат. А тут – дубль в ворота Канады. Победный. В тяжелом матче: до перерыва Марокко пробило по воротам соперника лишь один раз. А дальше – гений реализации моментов Унахи. Сыграл точно не на 10 миллионов. Если вдруг не убедил кого-то в течение сезона, то сделал это сейчас. Летом покинет Каталонию. Пойдёт на повышение. В новом клубе будет забивать чаще. Вот так и должно произойти. Альтернативного развития событий после такого выступления на чемпионате мира мы просто не поймём.

7. Неймар (Бразилия, 8 миллионов)

Вторая легенда в нашем топе. Конечно, фигура несопоставимая с Месси – но выдающаяся для своей страны и истории футбола в целом. И благодаря великим матчам. И благодаря годам в «Барселоне». И благодаря решению переехать в Париж – тому, на которое ссылаются и будут ссылаться в будущем, чтобы отговорить ребят от жажды славы в пользу желания играть в футбол. И вот этот Неймар авансом попал на ЧМ. Нисколько не помог своей команде. Но свой гол всё-таки забил: огорчил Норвегию ударом с пенальти на 90+ минуте, когда исход дуэли был уже предрешён. Лишь мяч престижа. А ещё – стычка с вратарём вместо полноценного празднования. Печальное завершение карьеры Неймара в сборной. Дальше – только клубный футбол. И на самом деле в нём бразилец ещё успевает сказать последнее слово: ему всего 34. Впереди, если всё будет хорошо, ещё 2-3 года ярких матчей. Однако только если Неймар сам этого хочет, конечно.

5-6. Суфьян Рахими (Марокко, 6 миллионов)

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Представитель лиги Саудовской Аравии был – а теперь давайте вспомним, что в футбол играют в том числе и в ОАЭ. Рахими уже 5 лет в «Аль-Айне». Настолько долго, что застал там ещё Сергея Реброва. Был у него и сезон с 11+11 в чемпионате, и год с 13 голами в 13 матчах местной ЛЧ. Топ-игрок в Азии, в ОАЭ – один из лучших. Но на ЧМ был вынужден конкурировать с партнёрами, которые играют в Европе. Поэтому – лишь место на скамейке запасных и всего 61 минута на поле в сумме за 4 стартовых матча. А дальше – выход на замену ещё в первом тайме вместо национального героя Сайбари из-за травмы последнего. И забитый гол. Да, не победный (сделал счёт 3:0), но это уже детали. Главное: нападающий в порядке. Готов отличаться. Значит, будет играть в стартовом составе против Франции. У нас есть потенциальная история героя, который появляется из ниоткуда, стоит копейки и забивает гол в ворота лучшей команды мира. Ждём.

5-6. Ромелу Лукаку (Бельгия, 6 миллионов)

Да, для меня тоже шок, что Ромелу стоит так мало. С другой стороны, можно понять: за целый сезон в «Наполи» он забил лишь 1 гол в чемпионате. Да и матчей провёл всего 5 из-за травм. 5 лет подряд не преодолевал отметку в 15 голов в чемпионате. А ещё ему уже 33, и в его карьере до сих пор был лишь один тренер, под руководством которого Биг Ром играл в топ-футбол – Конте. И вот такой Лукаку после очередной травмы приезжает в сборную и… становится одним из её главных героев. Уже забил в трёх матчах подряд. С учётом почти результативного действия против Египта (заставил защитника забить в свои ворота) принёс пользу в атаке в 4 из 5 матчей команды на турнире. А сейчас огорчил хозяев чемпионата мира. Похоже, в четвертьфинале снова получит хотя бы полчаса игрового времени. И если вдруг забьет даже испанцам… Что ж, тогда сотрудникам transfermarkt придется скорректировать его цену в большую сторону еще до конца лета.

4. Ханс Ванакен (Бельгия, 5 миллионов)

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Тот самый футболист, который решил провести всю карьеру на родине. Кто-то скажет, что не принимать предложения из Европы – ошибка. А кто-то отметит выбор Ханса, который предпочёл комфорт и любовь болельщиков «Брюгге» рискам где-то в другом месте. Следующий сезон станет 12-м для игрока в футболке местной команды. В августе ему исполнится 34, так что всё: европейцы больше не проявят к нему интереса. Но Гансу и так норм: мало того, что блистает в Бельгии, так ещё и на ЧМ ездит. Тут он отдал голевую передачу на групповом этапе – а теперь и забил. Пострадавшая – всё та же сборная США. Самый позорный пропущенный гол в матче для хозяев: вратарь неудачно сыграл на выходе, а защитник не попал по мячу в попытке спасти ситуацию. А Ванакен просто забил в пустые ворота. Возможно, вселенная и судьба награждают его за скромность. Если так – мы только за. Кто-кто, а он заслужил.

3. Рауль Хименес (Мексика, 3 миллиона)

Бронзовая медаль нашего топа – для Хименеса, ценник на которого упал уже до совсем несолидной цифры. Конечно, сказывается возраст: мексиканцу уже 35. Но ведь… он точно в порядке. В прошлом сезоне забил 9 мячей только в чемпионате за «Фулхэм». Летом подписал контракт с «Вулверхэмптоном» – явными фаворитами на победу в Чемпионшипе. Уже на ЧМ забил 3 гола в 4 матчах за Мексику. А ещё помогал в розыгрыше. Был полезен и без мяча в ногах… Рауль ещё не закончился как футболист. Даже близко. В очередной раз доказал это в матче против англичан. Не только забитым голом с пенальти, но и им в том числе. Этот удар с 11 метров стал для Рауля 20-м (!) подряд реализованным. За всю карьеру он подходил к отметке 48 раз, чтобы отличиться… 46! Один из лучших пенальтистов в истории сделал своё дело. Во второй раз вернул Мексику в игру против Англии. Подарил стране надежду. Заслужил, чтобы о нём вспомнили сегодня.

2. Мостафа Зико (Египет, 1,8 миллиона)

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Автор второго гола Египта в матче против Аргентины. Того самого, который, казалось, похоронит команду Месси. Забил после прострела в быстрой атаке. Круто сыграл на опережение. И довел начатое до конца: всего за 9 минут до этого Зико уже отличился в воротах Аргентины, но гол отменили. Так что да: Мостафа взял и доказал, что тот мяч не был случайностью. Почему же он стоит так мало? Две стандартные причины: возраст и отсутствие опыта игры в Европе. Зико уже 29, а он выступает только за «Пайрамидс» – сильную, но всё же местную команду. Впрочем, сейчас он зажёг на ЧМ: забивал и отдавал голевые передачи, был лучшим в атаке против Аргентины. Ждём громкого трансфера в Европу. Учитывая текущую стоимость Зико, его переход смогут себе позволить даже некоторые аутсайдеры Серии А и Ла Лиги, так что проблем с трудоустройством где-то поближе к топ-футболу у него не будет. Вопрос лишь в желании.

1. Яссер Ибрагим (Египет, 275 тыс.)

Да, аж две верхние строчки нашего рейтинга забирают египтяне. На самом деле это логично: команда превзошла все ожидания. Годами египетский футбол был про Салаха и всех остальных. Никогда в истории до нынешнего ЧМ сборная не проходила соперников в плей-офф. А теперь смогла. Вышла на совершенно новый уровень. И ударилась головой о потолок. Но об этом мы говорим уже постфактум – а в тот момент забитый мяч центрального защитника (кстати, единственного в топе представителя этой позиции) в ворота Аргентины шокировал не только латиноамериканцев, но и весь мир. Тогда мы впервые поверили: Египет может выбить чемпионов. И благодаря кому? Футболисту из чемпионата Египта. Ибрагим играет за местный «Аль-Ахли» уже 8 лет. За всё это время забил в чемпионате… 6 голов. То есть в среднем тратил на каждый больше сезона. Видимо, копил ману на ЧМ и матч против Аргентины.

И забил. И запомнился. И возглавил топ какого-то там блогера на спортивном сайте. Разве не герой? Даже немного жаль, что засиял так ярко только в 33 года…