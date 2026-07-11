Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Футболист не намерен возвращаться в Украину
Футболист сборной Украины Александр Зинченко в настоящее время находится без клуба — у игрока закончился контракт с «Аяксом», и он стал свободным агентом.
Как отметил украинский журналист Виктор Вацко, Зинченко четко для себя решил, что на данном этапе карьеры не будет возвращаться в УПЛ и хочет продолжить выступления в Европе.
Зинченко начинал сезон в составе английского «Ноттингем Форест», а во время зимнего трансферного окна покинул лондонский «Арсенал», который на тот момент владел его контрактом.
На протяжении своей карьеры футболист также выступал за донецкий «Шахтер», российскую «Уфу», нидерландский ПСВ, а также английские клубы «Манчестер Сити» и «Арсенал».
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