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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 23:06 | Обновлено 11 июля 2026, 23:18
2739
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Александр Зинченко принял решение о своем будущем

Футболист не намерен возвращаться в Украину

11 июля 2026, 23:06 | Обновлено 11 июля 2026, 23:18
2739
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Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Футболист сборной Украины Александр Зинченко в настоящее время находится без клуба — у игрока закончился контракт с «Аяксом», и он стал свободным агентом.

Как отметил украинский журналист Виктор Вацко, Зинченко четко для себя решил, что на данном этапе карьеры не будет возвращаться в УПЛ и хочет продолжить выступления в Европе.

Зинченко начинал сезон в составе английского «Ноттингем Форест», а во время зимнего трансферного окна покинул лондонский «Арсенал», который на тот момент владел его контрактом.

На протяжении своей карьеры футболист также выступал за донецкий «Шахтер», российскую «Уфу», нидерландский ПСВ, а также английские клубы «Манчестер Сити» и «Арсенал».

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Александр Зинченко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
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Іспанська Ла Ліга було б норм
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Ухвалив рішення стати нікому нахрен не потрібним. Але на жаль, це не його рішення. 
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