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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 08:02 |
842
2

Гуцуляк получил неожиданное предложение о продолжении карьеры

Украинец может остаться в УПЛ

10 июля 2026, 08:02 |
842
2 Comments
Гуцуляк получил неожиданное предложение о продолжении карьеры
ФК Полесья. Алексей Гуцуляк
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Полузащитник сборной Украины по футболу Алексей Гуцуляк может остаться в украинском чемпионате, несмотря на желание попробовать свои силы за рубежом.

По информации источника, 27-летний футболист уже получил конкретное предложение от одного из клубов УПЛ. Теоретически вариант с продолжением карьеры в Украине для Гуцуляка по-прежнему остается возможным.

30 июня у Гуцуляка закончился контракт с «волками», и он стал свободным агентом. Всего за «Полесье» Алексей провел 65 матчей, забил 21 гол и отдал 11 голевых передач.

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чемпионат Украины по футболу свободный агент Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Алексей Гуцуляк
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
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Комментарии 2
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На свйті є можливість блокувати читачів, а можна зробити можливісь блокувати авторів? Бо дивитись на ці знущання Олійченка стає дедалі важче..)
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0
Динамо, бо вони зараз працюють по вільних агентах. Ще й якщо Бленуце продадуть, то якраз зарплатну відомість розвантажать
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