Гуцуляк получил неожиданное предложение о продолжении карьеры
Украинец может остаться в УПЛ
Полузащитник сборной Украины по футболу Алексей Гуцуляк может остаться в украинском чемпионате, несмотря на желание попробовать свои силы за рубежом.
По информации источника, 27-летний футболист уже получил конкретное предложение от одного из клубов УПЛ. Теоретически вариант с продолжением карьеры в Украине для Гуцуляка по-прежнему остается возможным.
30 июня у Гуцуляка закончился контракт с «волками», и он стал свободным агентом. Всего за «Полесье» Алексей провел 65 матчей, забил 21 гол и отдал 11 голевых передач.
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