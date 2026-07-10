Гуцуляк получил неожиданное предложение о продолжении карьеры

Полузащитник сборной Украины по футболу Алексей Гуцуляк может остаться в украинском чемпионате, несмотря на желание попробовать свои силы за рубежом.

По информации источника, 27-летний футболист уже получил конкретное предложение от одного из клубов УПЛ. Теоретически вариант с продолжением карьеры в Украине для Гуцуляка по-прежнему остается возможным.

30 июня у Гуцуляка закончился контракт с «волками», и он стал свободным агентом. Всего за «Полесье» Алексей провел 65 матчей, забил 21 гол и отдал 11 голевых передач.