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Чемпионат мира
09 июля 2026, 11:13 | Обновлено 09 июля 2026, 11:56
712
0

История имеет свойство повторяться. Безус – о матче ЧМ Франция – Марокко

Бывший полузащитник сборной Украины, считает, что в полуфинал выйдут французы

09 июля 2026, 11:13 | Обновлено 09 июля 2026, 11:56
712
0
История имеет свойство повторяться. Безус – о матче ЧМ Франция – Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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Сегодня, 9 июля в Бостоне матчем Франция – Марокко стартует четвертьфинальная стадия чемпионата мира. Интересно, что эти сборные встречались в полуфинале прошлого Мундиаля. Тогда победу праздновали французы (2:0). Как будет на этот раз сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Роман Безус.

– Французы на нынешнем чемпионате мира, на мой взгляд, демонстрируют самый вкусный футбол, – сказал Безус. – Даже минимальная победа над сборной Парагвая в 1/8-й выглядела уверенной. Помимо капитана и лидера атак Килиана Мбаппе, я бы отметил и фантастическую игру Майкла Олисе, причем, порой, на непривычной для себя позиции. Результативность французов поражает. Мне даже кажется, что команда действуют с запасом. Уверен, они не остановятся на достигнутом.

В то же время Марокко проходит второй турнир на одном дыхании. Команда приятно удивляет своими результатами и слаженной коллективной игрой. Победить непростую Канаду со счетом 3:0 дорого стоит. Я уже не говорю о выигрыше над Нидерландами.

Впрочем, исполнительский уровень мастерства у французов выше, поэтому, как и на прошлом чемпионате мира, я отдаю предпочтение подопечным Дидье Дешама – 2:0.

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Роман Безус ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Марокко по футболу Килиан Мбаппе Майкл Олисе Дидье Дешам эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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