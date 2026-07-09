Саленко дал сенсационный расклад на развязку чемпионата мира
Бывший нападающий «Динамо» в финале Мундиаля видит сборную Норвегии
Сегодня, 9 июля на чемпионате мира матчем Франция – Марокко начнется четвертьфинальная стадия турнира. Свой расклад на эти матчи в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua дал известный в прошлом нападающий Олег Саленко.
– Олег, давайте попробуем спрогнозировать итоги четвертьфинальных матчей чемпионата мира. Начнем по хронологии: Франция – Марокко?
– Не вникая в подробности, скажу, что у французов подбор исполнителей на порядок выше. Марокко будет играть от защиты. Я вижу подопечных Дидье Дешама в полуфинале.
– Испания – Бельгия?
– Бельгийцы – хороши, особенно в последних двух матчах плей-офф. Но Испания – это не США и не Сенегал (улыбается). Команда также прибавляет. Поэтому мой выбор в пользу «Фурии Рохи».
– Норвегия – Англия?
– Здесь будет серьезная заруба. Норвегия также мой фаворит. Пусть на бумаге должны победить англичане, но я вывожу в полуфинал скандинавов. Хочется острых ощущений (смеется).
– Аргентина – Швейцария?
– У действующих чемпионов мира намного сильнее состав. И есть Месси. Поэтому здесь без комментариев. Однозначно на Аргентину.
– Исходя из ваших прогнозов, получаются такие полуфиналы: Франция – Испания и Норвегия – Аргентина. И если мы зашли так далеко, то готов услышать вашу финальную пару ЧМ-2026?
– Понятно, что все может случиться по-разному. Но я болею за Испанию, поэтому хочу, чтобы эта сборная была в финале. По крайней мере, по игре команда Луиса де ла Фуэнте этого заслуживает . А ее соперником вижу Норвегию. Почему нет? Холанд способен затащить свою сборную в решающий матч. Америка любит сенсации по ходу шоу. Все когда-то случается в первый раз.
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