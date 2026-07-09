Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саленко дал сенсационный расклад на развязку чемпионата мира
Чемпионат мира
09 июля 2026, 09:17 |
332
0

Саленко дал сенсационный расклад на развязку чемпионата мира

Бывший нападающий «Динамо» в финале Мундиаля видит сборную Норвегии

09 июля 2026, 09:17 |
332
0
Саленко дал сенсационный расклад на развязку чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Норвегии
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сегодня, 9 июля на чемпионате мира матчем Франция – Марокко начнется четвертьфинальная стадия турнира. Свой расклад на эти матчи в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua дал известный в прошлом нападающий Олег Саленко.

– Олег, давайте попробуем спрогнозировать итоги четвертьфинальных матчей чемпионата мира. Начнем по хронологии: Франция – Марокко?
– Не вникая в подробности, скажу, что у французов подбор исполнителей на порядок выше. Марокко будет играть от защиты. Я вижу подопечных Дидье Дешама в полуфинале.

– Испания – Бельгия?
– Бельгийцы – хороши, особенно в последних двух матчах плей-офф. Но Испания – это не США и не Сенегал (улыбается). Команда также прибавляет. Поэтому мой выбор в пользу «Фурии Рохи».

– Норвегия – Англия?
– Здесь будет серьезная заруба. Норвегия также мой фаворит. Пусть на бумаге должны победить англичане, но я вывожу в полуфинал скандинавов. Хочется острых ощущений (смеется).

– Аргентина – Швейцария?
– У действующих чемпионов мира намного сильнее состав. И есть Месси. Поэтому здесь без комментариев. Однозначно на Аргентину.

– Исходя из ваших прогнозов, получаются такие полуфиналы: Франция – Испания и Норвегия – Аргентина. И если мы зашли так далеко, то готов услышать вашу финальную пару ЧМ-2026?
– Понятно, что все может случиться по-разному. Но я болею за Испанию, поэтому хочу, чтобы эта сборная была в финале. По крайней мере, по игре команда Луиса де ла Фуэнте этого заслуживает . А ее соперником вижу Норвегию. Почему нет? Холанд способен затащить свою сборную в решающий матч. Америка любит сенсации по ходу шоу. Все когда-то случается в первый раз.

По теме:
Возинья может стать одноклубником Месси после безумных матчей на ЧМ-2026
Франция – Марокко. Текстовая трансляция матча
«Это недостойно». Сын диктатора поддержал Мбаппе
Олег Саленко ЧМ-2026 по футболу сборная Норвегии по футболу сборная Франции по футболу сборная Марокко по футболу сборная Англии по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Швейцарии по футболу Лионель Месси Эрлинг Холанд Луис де ла Фуэнте Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
Бокс | 08 июля 2026, 10:34 0
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие

Функционер рассказал, при каких обстоятельствах бой Джошуа – Фьюри состоится в Великобритании

Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Футбол | 08 июля 2026, 10:18 33
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»

Хассан не сдержал эмоций после матча ЧМ-2026

Манчестер Сити решил приобрести суперзвезду Реала за 150 млн евро
Футбол | 09.07.2026, 05:32
Манчестер Сити решил приобрести суперзвезду Реала за 150 млн евро
Манчестер Сити решил приобрести суперзвезду Реала за 150 млн евро
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Теннис | 08.07.2026, 16:50
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Не хватило концентрации. Сборная Украины U-19 проиграла Германии
Футбол | 08.07.2026, 22:54
Не хватило концентрации. Сборная Украины U-19 проиграла Германии
Не хватило концентрации. Сборная Украины U-19 проиграла Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
08.07.2026, 23:26 4
Футбол
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
07.07.2026, 14:44 1
Бокс
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
08.07.2026, 07:07 9
Футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
09.07.2026, 06:22 5
Футбол
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
08.07.2026, 02:58 6
Бокс
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
07.07.2026, 08:48 6
Футбол
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
08.07.2026, 04:35 7
Бокс
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
07.07.2026, 08:26 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем