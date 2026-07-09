9 июля на Уимблдонском турнире 2026 состоятся матчи 1/2 финала в женском одиночном разряде.

Ориентировочно в 15:30 по Киеву на центральном корте встречу начнут Каролина Мухова (Чехия, WTA 9) и Коко Гауфф (США, WTA 7).

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Это будет восьмое очное противостояние соперниц. Счет 6:1 в пользу Коко.

Путь Муховой к полуфиналу : Анастасия Захарова, Чжан Шуай, Мананчая Савангкаев, Барбора Крейчикова, Наоми Осака

: Анастасия Захарова, Чжан Шуай, Мананчая Савангкаев, Барбора Крейчикова, Наоми Осака Путь Гауфф к полуфиналу: Тамара Корпач, Солана Сиерра, Клэр Лью, Белинда Бенчич, Джессика Пегула

Победительница поединка в финале Уимблдона сыграет либо с Мартой Костюк, либо с Линдой Носковой.

Каролина Мухова – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.

Сетка Уимблдона-2026 (решающие стадии)

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