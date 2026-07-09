Каролина Мухова – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Уимблдона-2026
9 июля на Уимблдонском турнире 2026 состоятся матчи 1/2 финала в женском одиночном разряде.
Ориентировочно в 15:30 по Киеву на центральном корте встречу начнут Каролина Мухова (Чехия, WTA 9) и Коко Гауфф (США, WTA 7).
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Это будет восьмое очное противостояние соперниц. Счет 6:1 в пользу Коко.
- Путь Муховой к полуфиналу: Анастасия Захарова, Чжан Шуай, Мананчая Савангкаев, Барбора Крейчикова, Наоми Осака
- Путь Гауфф к полуфиналу: Тамара Корпач, Солана Сиерра, Клэр Лью, Белинда Бенчич, Джессика Пегула
Победительница поединка в финале Уимблдона сыграет либо с Мартой Костюк, либо с Линдой Носковой.
Каролина Мухова – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.
Сетка Уимблдона-2026 (решающие стадии)
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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