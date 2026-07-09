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Украина. Вторая лига
09 июля 2026, 10:48 | Обновлено 09 июля 2026, 10:49
153
0

Экс-лидер клуба УПЛ согласился помочь неудачнику Первой лиги

Опытный полузащитник нашел новый клуб во Второй лиге

09 июля 2026, 10:48 | Обновлено 09 июля 2026, 10:49
153
0
Экс-лидер клуба УПЛ согласился помочь неудачнику Первой лиги
ФК Оболонь. Руслан Черненко
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Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник Руслан Черненко после ухода из «Оболони» продолжит карьеру в «Подолье».

Накануне 33-летний футболист, в свое время ставший лучшим бомбардиром Первой лиги в составе «Агробизнеса», подписал контракт с клубом из Хмельницкого.

По нашей информации, вместе с Черненко соглашения с «Подольем» заключили еще два новичка, которые официально будут представлены в ближайшее время.

Последние четыре сезона Руслан Черненко провел в составе «Оболони», где был одним из ключевых исполнителей команды. За это время он сыграл за «пивоваров» 98 матчей, забил 8 мячей и отдал 10 голевых передач.

В июне Черненко покинул «Оболонь», а потом рассказал Sport.ua о причинах такого шага.

Теперь опытный хавбек попытается помочь «Подолью», которое по итогам прошлого сезона заняло 15 место в Первой лиге и вылетело во Вторую лигу.

Ранее Sport.ua сообщал, что «Подолье» потеряло почти всех игроков основы после понижения в классе.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Оболонь Киев инсайд Подолье Хмельницкий Руслан Черненко трансферы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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