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Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 17:06 |
513
0

Опытный полузащитник рассказал, почему покинет Оболонь

«Пивовары» завершают сотрудничество с бывшим лучшим бомбардиром Первой лиги Русланом Черненко

04 июня 2026, 17:06 |
513
0
Опытный полузащитник рассказал, почему покинет Оболонь
ФК Оболонь. Руслан Черненко
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Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник Руслан Черненко по окончании контракта, действующего до 30 июня этого года, покинет «Оболонь».

«Клуб не планирует продолжать соглашение, – рассказал 33-летний Черненко нашему корреспонденту. – Где продолжу карьеру? Пока ничего конкретного. Готов к новым вызовам».

Воспитанник столичного футбола стал игроком «Оболони» в сентябре 2022 года, когда вернулся в родной город после выступлений в Болгарии. До полномасштабной войны Черненко играл за киевский «Арсенал» (в 17 лет дебютировал в УПЛ, а в сезоне 2017/18 выиграл чемпионат Первой лиги), «Десну» и «Агробизнес» (в его составе стал лучшим бомбардиром Первой лиги в сезоне 20).

По итогам сезона 2023/24 фаны «Оболони» выбрали Руслана Черненко лучшим игроком команды (49% голосов).

В завершившемся сезоне наиболее возрастной футболист «пивоваров» провел 18 официальных матчей и отдал 1 голевую передачу. Дважды, в декабре и марте, Черненко выводил команду на поле с капитанской повязкой.

«Оболонь» под руководством Александра Антоненко завершила чемпионат на 12 месте в УПЛ с 31 очком.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Руслан Черненко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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