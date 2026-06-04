Опытный полузащитник рассказал, почему покинет Оболонь
«Пивовары» завершают сотрудничество с бывшим лучшим бомбардиром Первой лиги Русланом Черненко
Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник Руслан Черненко по окончании контракта, действующего до 30 июня этого года, покинет «Оболонь».
«Клуб не планирует продолжать соглашение, – рассказал 33-летний Черненко нашему корреспонденту. – Где продолжу карьеру? Пока ничего конкретного. Готов к новым вызовам».
Воспитанник столичного футбола стал игроком «Оболони» в сентябре 2022 года, когда вернулся в родной город после выступлений в Болгарии. До полномасштабной войны Черненко играл за киевский «Арсенал» (в 17 лет дебютировал в УПЛ, а в сезоне 2017/18 выиграл чемпионат Первой лиги), «Десну» и «Агробизнес» (в его составе стал лучшим бомбардиром Первой лиги в сезоне 20).
По итогам сезона 2023/24 фаны «Оболони» выбрали Руслана Черненко лучшим игроком команды (49% голосов).
В завершившемся сезоне наиболее возрастной футболист «пивоваров» провел 18 официальных матчей и отдал 1 голевую передачу. Дважды, в декабре и марте, Черненко выводил команду на поле с капитанской повязкой.
«Оболонь» под руководством Александра Антоненко завершила чемпионат на 12 месте в УПЛ с 31 очком.
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