Наставник Университати назвал самых опасных игроков в составе Динамо
Кристиан Бергоди выделил Матвея Пономаренко, Виталия Буяльского и еще некоторых украинцев
Главный тренер румынской «Университати» Кристиан Бергоди оценил сильные стороны киевского «Динамо» перед матчем первого раунда Лиги Европы, который состоится 9 июля.
Опытный итальянский тренер назвал наиболее опасных игроков соперника, выделив полузащитника Виталия Буяльского, которого украинский клуб отказался продавать:
«У них сильные игроки в атаке. Нападающий Пономаренко, боже мой! Какой он сильный! 188 см, 85 кг. Он индивидуалист, всегда хочет забить, очень опасен в штрафной.
Если вы теряете мяч, они становятся очень опасными. Волошин, Редушко обладают скоростью и качеством. Сильная полузащита с Бражко, Пихаленком, Шапаренко или Буяльским.
Мой ассистент сказал мне, что «Динамо» предлагали 20 миллионов за Буяльского, но они не отдали его! Единственная их проблема – игра в обороне, где они немного страдают, потому что это молодая команда», – подытожил Бергоди.
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