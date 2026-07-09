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Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 09:39 | Обновлено 09 июля 2026, 09:42
962
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Наставник Университати назвал самых опасных игроков в составе Динамо

Кристиан Бергоди выделил Матвея Пономаренко, Виталия Буяльского и еще некоторых украинцев

09 июля 2026, 09:39 | Обновлено 09 июля 2026, 09:42
962
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Наставник Университати назвал самых опасных игроков в составе Динамо
ФК Динамо Киев
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Главный тренер румынской «Университати» Кристиан Бергоди оценил сильные стороны киевского «Динамо» перед матчем первого раунда Лиги Европы, который состоится 9 июля.

Опытный итальянский тренер назвал наиболее опасных игроков соперника, выделив полузащитника Виталия Буяльского, которого украинский клуб отказался продавать:

«У них сильные игроки в атаке. Нападающий Пономаренко, боже мой! Какой он сильный! 188 см, 85 кг. Он индивидуалист, всегда хочет забить, очень опасен в штрафной.

Если вы теряете мяч, они становятся очень опасными. Волошин, Редушко обладают скоростью и качеством. Сильная полузащита с Бражко, Пихаленком, Шапаренко или Буяльским.

Мой ассистент сказал мне, что «Динамо» предлагали 20 миллионов за Буяльского, но они не отдали его! Единственная их проблема – игра в обороне, где они немного страдают, потому что это молодая команда», – подытожил Бергоди.

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Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж Кристиано Бергоди Матвей Пономаренко Виталий Буяльский Назар Волошин (Динамо) Богдан Редушко Владимир Бражко Александр Пихаленок Николай Шапаренко
Николай Тытюк Источник: Prosport.ro
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