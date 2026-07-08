Динамо начнет свой путь в еврокубках раньше всего в своей истории

В четверг, 9 июля, на стадионе «Arena Lublin» в польском Люблине состоится матч киевского «Динамо» в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Подопечные Игоря Костюка сыграют против румынской «Университати» Клуж, игра начнется в 20:00. Победитель этого противостояния станет соперником греческого ПАОКа.

Никогда в клубной истории киевляне не начинали свой путь на евроарене так рано. Предыдущий «рекорд» был установлен 19 июля 2022 года матчем против турецкого «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов.

Во время подготовки к старту в еврокубках подопечные Игоря Костюка провели пять матчей на тренировочных сборах, в которых одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Первые матчи Динамо в еврокубковых сезонах, которые состоялись в июле