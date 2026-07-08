Динамо начнет свой путь в еврокубках раньше всего в своей истории
Киевский клуб никогда не играл первые матчи на евроарене настолько рано
В четверг, 9 июля, на стадионе «Arena Lublin» в польском Люблине состоится матч киевского «Динамо» в первом квалификационном раунде Лиги Европы.
Подопечные Игоря Костюка сыграют против румынской «Университати» Клуж, игра начнется в 20:00. Победитель этого противостояния станет соперником греческого ПАОКа.
Никогда в клубной истории киевляне не начинали свой путь на евроарене так рано. Предыдущий «рекорд» был установлен 19 июля 2022 года матчем против турецкого «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов.
Во время подготовки к старту в еврокубках подопечные Игоря Костюка провели пять матчей на тренировочных сборах, в которых одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.
Первые матчи Динамо в еврокубковых сезонах, которые состоялись в июле
- 09.07.2026: ЛЕ, Динамо – Университатя Клуж
- 19.07.2022: ЛЧ, Динамо – Фенербахче – 0:0
- 22.07.2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс – Динамо – 0:3
- 22.07.1998: ЛЧ, Динамо – Барри Таун – 8:0
- 23.07.2024: ЛЧ, Динамо – Партизан – 6:2
- 23.07.1997: ЛЧ, Динамо – Барри Таун – 2:0
- 26.07.2017: ЛЧ, Динамо – Янг Бойз – 3:1
- 26.07.2011: ЛЧ, Динамо – рубин – 0:2
- 26.07.2006: ЛЧ, Металлургс – Динамо – 1:4
- 26.07.2005: ЛЧ, Динамо – Тун – 2:2
- 27.07.2010: ЛЧ, Динамо – Гент – 3:0
- 28.07.1999: ЛЧ, Динамо – Жальгирис – 2:0
- 29.07.2008: ЛЧ, Дрогеда Юнайтед – Динамо – 1:2
- 31.07.2012: ЛЧ, Динамо – Фейенорд – 2:1
- 31.07.2002: ЛЧ, Динамо – Пюник – 4:0
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