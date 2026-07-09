Шацких дал прогноз на матч Динамо – Университатя Клуж в Лиге Европы

Легенда киевского Динамо Максим Шацких дал прогноз на матч Динамо против ФК Университатя Клуж в квалификации Лиги Европы.

«Я никогда не угадываю счет, вы же знаете. Но поставлю на то, что Динамо одержит победу с разницей в один гол», – сказал Максим.

Матч против Университати Клуж состоится в четверг, 9 июля, в Люблине на арене Люблин. Начало встречи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы – в 20:00 по Киеву.