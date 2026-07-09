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  4. Шацких дал прогноз на матч Динамо – Университатя Клуж в Лиге Европы
Лига Европы
09 июля 2026, 08:37 | Обновлено 09 июля 2026, 09:08
601
0

Шацких дал прогноз на матч Динамо – Университатя Клуж в Лиге Европы

Максим верит в минимальную победу «бело-синих»

09 июля 2026, 08:37 | Обновлено 09 июля 2026, 09:08
601
0
Шацких дал прогноз на матч Динамо – Университатя Клуж в Лиге Европы
ФК Динамо Киев. Максим Шацких
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Легенда киевского Динамо Максим Шацких дал прогноз на матч Динамо против ФК Университатя Клуж в квалификации Лиги Европы.

«Я никогда не угадываю счет, вы же знаете. Но поставлю на то, что Динамо одержит победу с разницей в один гол», – сказал Максим.

Матч против Университати Клуж состоится в четверг, 9 июля, в Люблине на арене Люблин. Начало встречи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы – в 20:00 по Киеву.

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Динамо Киев – Университатя Клуж. Текстовая трансляция матча
Максим Шацких Динамо - Университатя Клуж Университатя Клуж Динамо Киев Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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