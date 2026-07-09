Олимпиакос – Ракув – 2:1. Как забил Яремчук на 90+3-й минуте. Видео голов

8 июля греческий Олимпиакос переиграл польский Ракув в товарищеском матче со счетом 2:1.

Победный гол для Олимпиакоса на 90+3-й минуте забил украинский форвард Роман Яремчук.

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Помимо Яремчука, из украинцев в этой встрече также сыграл Владислав Кочергин – хавбек Ракува.

Перед стартом сезона Олимпиакос проведет еще пять контрольных поединков: против Ауд-Хеверле Левен, Фортуны, Аякса, Антверпена и АЗ Алкмаара.

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Товарищеский матч. 8 июля

Олимпиакос (Греция) – Ракув (Польша) – 2:1

Голы: Фортунис, 85, Яремчук, 90+3 – Брунес, 70

Видеообзор матча