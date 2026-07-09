Возинья может стать одноклубником Месси после безумных матчей на ЧМ-2026

Вратарь национальной сборной Кабо-Верде Возинья может продолжить карьеру в «Интер Майами». Об этом пишет авторитетное издание Marca.

По информации источника, интерес представителей «Интер Майами» к 40-летнему ветерану вполне реальный. В настоящее время Возинья находится в статусе свободного агента, что значительно упрощает переговорный процесс.

Возинья стал одним из открытий чемпионата мира 2026 года, помогая сборной Кабо-Верде сенсационно выйти в 1/16 финала турнира. Его команда вылетела с мундиаля, не проиграв ни одного матча в основное время.