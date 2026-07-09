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Major League Soccer
09 июля 2026, 08:09 | Обновлено 09 июля 2026, 08:37
608
0

Возинья может стать одноклубником Месси после безумных матчей на ЧМ-2026

Интер Майами заинтересован в подписании голкипера

09 июля 2026, 08:09 | Обновлено 09 июля 2026, 08:37
608
0
Возинья может стать одноклубником Месси после безумных матчей на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Возинья
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Вратарь национальной сборной Кабо-Верде Возинья может продолжить карьеру в «Интер Майами». Об этом пишет авторитетное издание Marca.

По информации источника, интерес представителей «Интер Майами» к 40-летнему ветерану вполне реальный. В настоящее время Возинья находится в статусе свободного агента, что значительно упрощает переговорный процесс.

Возинья стал одним из открытий чемпионата мира 2026 года, помогая сборной Кабо-Верде сенсационно выйти в 1/16 финала турнира. Его команда вылетела с мундиаля, не проиграв ни одного матча в основное время.

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Возинья ЧМ-2026 по футболу трансферы сборная Кабо-Верде по футболу Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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