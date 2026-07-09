Минус 6. Костюк рассказал о кадровых потерях Динамо перед матчем ЛЕ
Осипенко, Захарченко, Попов, Лонвейк, Кабаев и Тимчик не помогут киевскому клубу
Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк рассказал о кадровых потерях «бело-синих» перед матчем квалификационного раунда Лиги Европы против ФК Университатя Клуж.
– Есть ли кадровые потери перед матчем?
– К сожалению, на собрании потеряли нескольких игроков. Осипенко и Захарченко сделали операции, также вне игры Попов. Есть микроповреждения у Лонвейка. Кабаев и Тимчик восстанавливаются от травм. Они не смогут помочь завтра. Несмотря на такие потери, команда продолжает подготовку. Думаю, завтра на поле вы все увидите, – сказал Костюк.
Матч против Университа Клуж состоится в четверг, 9 июля, в Люблине на арене Люблин. Начало встречи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы – в 20:00 по Киеву.
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