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Лига Чемпионов
Флора
08.07.2026 19:00 – FT 2 : 3
Иберия 1999
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Лига чемпионов
09 июля 2026, 01:43 | Обновлено 09 июля 2026, 01:45
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ВИДЕО. Экс-игрок Карпат сделал ассист за эстонскую Флору в Лиге чемпионов

Флора уступила грузинской Иберии 1999 в первом матче квалификации Q1 ЛЧ

09 июля 2026, 01:43 | Обновлено 09 июля 2026, 01:45
109
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ВИДЕО. Экс-игрок Карпат сделал ассист за эстонскую Флору в Лиге чемпионов
ФК Флора. Сергей Зенев
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Вечером 8 июля состоялся первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/27.

Эстонская Флора в напряженной игре в Таллине уступила грузинскому клубу Иберия 1999 со счетом 2:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 73-й минуте ассист для Флоры сделал эстонский форвард Сергей Зенев, который играл за львовские Карпаты с 2008 по 2014 год.

Ответный матч состоится через неделю в Тбилиси.

Лига чемпионов 2026/27. 1-й квалификационный раунд

Первый матч. 8 июля 2026. Таллин (Эстония)

19:00. Флора (Эстония) – Иберия 1999 (Грузия) – 2:3

Голы: Владислав Крейда, 28, Сандер Аламаа, 73 – Звиад Начкебия, 18, Джемал-Гиорги Джинджолава, 21 (пен), Бакар Кардава, 75

Удаление: Айрон Колло, 60 (Флора)

Видео голов и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Bakar Kardava (Иберия 1999), асcист Георгий Куция.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Sander Alamaa (Флора), асcист Сергей Зенев.
61’
Airon Kollo (Флора) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Крейда (Флора).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Джемали-Георгий Джинджолава (Иберия 1999).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Zviad Natchkebia (Иберия 1999), асcист Вахо Бедошвили.
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Сергей Зенев Карпаты Львов пенальти удаление (красная карточка) Флора Таллинн видео голов и обзор Лига чемпионов Владислав Крейда Иберия 1999 (Сабуртало)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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