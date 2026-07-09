ВИДЕО. Экс-игрок Карпат сделал ассист за эстонскую Флору в Лиге чемпионов
Флора уступила грузинской Иберии 1999 в первом матче квалификации Q1 ЛЧ
Вечером 8 июля состоялся первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/27.
Эстонская Флора в напряженной игре в Таллине уступила грузинскому клубу Иберия 1999 со счетом 2:3.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 73-й минуте ассист для Флоры сделал эстонский форвард Сергей Зенев, который играл за львовские Карпаты с 2008 по 2014 год.
Ответный матч состоится через неделю в Тбилиси.
Лига чемпионов 2026/27. 1-й квалификационный раунд
Первый матч. 8 июля 2026. Таллин (Эстония)
19:00. Флора (Эстония) – Иберия 1999 (Грузия) – 2:3
Голы: Владислав Крейда, 28, Сандер Аламаа, 73 – Звиад Начкебия, 18, Джемал-Гиорги Джинджолава, 21 (пен), Бакар Кардава, 75
Удаление: Айрон Колло, 60 (Флора)
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уайлдер будет последним оппонентом для украинца
Функционер рассказал, при каких обстоятельствах бой Джошуа – Фьюри состоится в Великобритании