ВИДЕО. Экс-игрок Карпат сделал ассист за эстонскую Флору в Лиге чемпионов

Вечером 8 июля состоялся первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/27.

Эстонская Флора в напряженной игре в Таллине уступила грузинскому клубу Иберия 1999 со счетом 2:3.

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На 73-й минуте ассист для Флоры сделал эстонский форвард Сергей Зенев, который играл за львовские Карпаты с 2008 по 2014 год.

Ответный матч состоится через неделю в Тбилиси.

Лига чемпионов 2026/27. 1-й квалификационный раунд

Первый матч. 8 июля 2026. Таллин (Эстония)

19:00. Флора (Эстония) – Иберия 1999 (Грузия) – 2:3

Голы: Владислав Крейда, 28, Сандер Аламаа, 73 – Звиад Начкебия, 18, Джемал-Гиорги Джинджолава, 21 (пен), Бакар Кардава, 75

Удаление: Айрон Колло, 60 (Флора)

Видео голов и обзор матча