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Флора
08.07.2026 19:00 - : -
Иберия 1999
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Лига чемпионов
08 июля 2026, 04:19 |
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0

Флора – Иберия 1999. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок начнется 8 июля в 19:00 по Киеву

08 июля 2026, 04:19 |
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Флора – Иберия 1999. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Флора
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8 июля на А. Ле Кок Арена пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Флора встретится с Иберией 1999.

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Флора

Команда, по меркам Эстонии, имеет довольно серьезный возраст - ее основали в 1990-м году. И пошло всего несколько лет на то, чтобы взять первый титул. Следом за первым чемпионством последовали новые, с завидной регулярностью, пусть даже нет оснований говорить о доминировании на национальном футболе. В 2025-м году было взято, после годичной паузы, чемпионство.

Сейчас уже понятно, что с первым местом придется проститься. Слишком уж велико отставание от соседа и главного конкурента, Левадии - у той уже 46 очков, на десять больше, чем у преследователя, пусть тот имеет и матч в запасе. Остается стараться сохранить хотя бы вторую позицию - как минимум Нымме Калью рядом. Но при этом хочется и на международной арене себя, конечно же, проявить.

Иберия 1999

Клуб изначально создавался под именем района, в котором он начинал - Сабуртало. И с ним были первые успехи. Но все же ребрендинг пошел на пользу: сразу же, в 2024-м году, получилось выиграть чемпионство, только второе за всю историю (первое было в 2018-м). И, на этот раз, смогли удержаться на первом месте и в следующем розыгрыше.

Сейчас еще есть шансы добиться снова такого успеха. Но статистика не самая впечатляющая, не набирают и по два очка в среднем за тур - 34 в 19. Впрочем, пока что главных преследователей, соседнее Динамо и Рустави, получается опережать. А вот в Суперкубок принес неудачу: июль начали с того, что после 2:2 в финале мини-турнира уступили Торпедо из Кутаиси в серии пенальти.

Статистика личных встреч

Хотя клубы регулярно в последнее время стартовали в еврокубках, но они до этого ни разу не играли между собой даже в товарищеском формате.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.75 для Флоры и 2.20 для Иберии. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы считают пару практически равной. Но с учетом фактора поля стоит поставить на балтийский клуб - он победит на своем поле с форой ноль (коэффициент - 1,93).

Прогноз Sport.ua
Флора
8 июля 2026 -
19:00
Иберия 1999
Фора Флоры (0) 1.93 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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