Реал подписал контракт с хавбеком за 70 млн евро. Был частью скандала
Орельен Тчуамени продлил соглашение с королевским клубом
Мадридский «Реал» в ближайшее время подпишет новый контракт с французским опорным полузащитником Орельеном Тчуамени, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, новый контракт между 26-летним футболистом и «королевским» клубом будет действовать до лета 2031 года.
Отмечается, что на продлении контракта с полузащитником настаивал новый главный тренер команды Жозе Моуринью.
В конце прошлого сезона Орельен Тчуамени оказался в центре громкого скандала, устроив драку на тренировочной базе клуба со своим одноклубником Федерико Вальверде.
В сезоне 2025/26 Орельен Тчуамени провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
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