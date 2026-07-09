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  4. Реал подписал контракт с хавбеком за 70 млн евро. Был частью скандала
Испания
09 июля 2026, 03:54 |
163
0

Реал подписал контракт с хавбеком за 70 млн евро. Был частью скандала

Орельен Тчуамени продлил соглашение с королевским клубом

09 июля 2026, 03:54 |
163
0
Реал подписал контракт с хавбеком за 70 млн евро. Был частью скандала
Getty Images/Global Images Ukraine
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Мадридский «Реал» в ближайшее время подпишет новый контракт с французским опорным полузащитником Орельеном Тчуамени, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, новый контракт между 26-летним футболистом и «королевским» клубом будет действовать до лета 2031 года.

Отмечается, что на продлении контракта с полузащитником настаивал новый главный тренер команды Жозе Моуринью.

В конце прошлого сезона Орельен Тчуамени оказался в центре громкого скандала, устроив драку на тренировочной базе клуба со своим одноклубником Федерико Вальверде.

В сезоне 2025/26 Орельен Тчуамени провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

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Орельен Тчуамени Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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