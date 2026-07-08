Тренер Костюк: «Я надеюсь оставаться с Мартой как можно дольше»

Сандра Заневская, тренер украинской теннисистки Марты Костюк (WTA 13), рассказала о рабочих отношениях со своей подопечной:

«Это очень долгий, но прекрасный процесс. Много взлетов и падений, — рассказывает Заневская в эксклюзивном комментарии «Суспильне Спорт». — Вместе нам приходилось преодолевать много испытаний: иногда было легче, иногда — тяжелее, на корте и за его пределами. Когда работаешь с теннисисткой в течение трех лет, то вместе проходишь через всё. Для нас это хороший путь.

Эмоции — это хорошо. Я не называю их хорошими или плохими — просто эмоции. Они просто существуют, чтобы информировать нас, чтобы показать, что что-то важно для нас, что нам что-то не нравится или наоборот. Когда Марта иногда злится на корте, бывает, что я просто признаю это. Я знаю, понимаю, на 100%. Иногда — да, я успокаиваю её, когда чувствую, что для неё лучше оставаться сосредоточенной в данный момент.

В общем, учитывая её эмоциональность, это лучшее решение. Мне никогда не приходится гадать, как она себя чувствует — ты сразу видишь, или она демонстрирует это тем или иным образом. Я думаю, что на самом деле это очень сильная положительная черта Марты. Возможно, в прошлом это не всегда шло ей на пользу, но со временем она играет всё лучше и лучше — можно увидеть, как это сейчас ей помогает.

В некотором смысле ты над этим работаешь, но никогда не знаешь, когда это произойдёт. Когда так бывает, для нас это было вполне нормально. Не то чтобы что-то радикально изменилось или вдруг стало чем-то экстраординарным, или мы вели себя иначе. Думаю, мы как команда очень близки, даже в неудачные времена, так что в хороший период мы можем просто этим насладиться и оставаться такими же. Нам не нужно меняться. Да, мы уже давно работаем вместе, и это скорее служит подтверждением всей работы, которую в основном проделала Марта, но также и все в команде.

Наши сильнейшие стороны — это уважение и доверие. Мы очень уважаем друг друга, и доверяем друг другу. Я чувствую это со стороны Марты каждый день и убеждена, что она тоже чувствует это со стороны меня. Думаю, когда у тебя есть такая основа, всё остальное просто кажется легче. Трёхлетний период совместной работы с одной теннисисткой — самый длительный в тренерской карьере Заневской. Полька рассказывает, что их тандем с Костюк помогает развиваться обеим – и это касается не только непосредственных результатов украинки на корте.

У Марты я учусь принимать ситуацию такой, какая она есть. Я всегда говорю, что она напоминает меня, когда я была моложе. Наблюдать, как она растет, – прекрасный процесс. Не только как теннисистка, но и как человек. Это замечательно. Также терпение. Не в том смысле, что она испытывает моё терпение, но до работы с ней я придерживалась мнения, что не могу долго продержаться ни с одной теннисисткой. Моё самое длительное сотрудничество [до Костюк] длилось два года, и к концу этого периода я чувствовала, что у меня заканчиваются идеи. Я не знала, что делать.

С Мартой всё совсем иначе. Мы столько прошли за эти три года, и вначале мне казалось, что у меня иссякли идеи, но она помогала мне — думаю, даже не осознавая этого, — прийти к ним. И теперь, после этих трёх лет, я больше так не чувствую. В некотором смысле мы просто открываем новую главу. Я всегда планирую надолго для актрис. Даже если не задерживаюсь с кем-то, я всегда исхожу из того, что их карьера рассчитана на длительный срок.

Конечно, я надеюсь оставаться с Мартой как можно дольше, если она этого хочет. Но мы никогда не знаем, как сложится жизнь. Мы на это надеемся, такие намерения есть. Просто нужно посмотреть, как всё сложится».

Ранее Марта Костюк вышла в полуфинал Уимблдона-2026.