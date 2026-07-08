ОФИЦИАЛЬНО. Интер усилился вратарем, забивавшим в Лиге чемпионов

Миланский «Интер» официально объявил о подписании контракта с итальянским вратарем римского «Лацио» Иваном Проведелем.

Отмечается, что контракт между клубом и 32-летним футболистом будет действовать до лета 2029 года.

Официально сумма трансфера не разглашается, но, по информации СМИ, «нерадзурри» заплатили за игрока 3 миллиона евро.

В 2023 году Иван Проведель отличился, забив гол в ворота мадридского «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Иван Проведель в сезоне 2025/26 провёл 29 матчей на клубном уровне, пропустив 30 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее «Интер» продал Дензела Дюмфриса в мадридский «Реал».