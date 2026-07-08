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Италия
08 июля 2026, 23:09 |
967
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интер усилился вратарем, забивавшим в Лиге чемпионов

Иван Проведель покинул Лацио

08 июля 2026, 23:09 |
967
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер усилился вратарем, забивавшим в Лиге чемпионов
ФК Интер. Иван Проведель
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Миланский «Интер» официально объявил о подписании контракта с итальянским вратарем римского «Лацио» Иваном Проведелем.

Отмечается, что контракт между клубом и 32-летним футболистом будет действовать до лета 2029 года.

Официально сумма трансфера не разглашается, но, по информации СМИ, «нерадзурри» заплатили за игрока 3 миллиона евро.

В 2023 году Иван Проведель отличился, забив гол в ворота мадридского «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Иван Проведель в сезоне 2025/26 провёл 29 матчей на клубном уровне, пропустив 30 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее «Интер» продал Дензела Дюмфриса в мадридский «Реал».

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трансферы Интер Милан трансферы Серии A Лацио Иван Проведель
Дмитрий Вус Источник: ФК Интер Милан
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