ОФИЦИАЛЬНО. Интер усилился вратарем, забивавшим в Лиге чемпионов
Иван Проведель покинул Лацио
Миланский «Интер» официально объявил о подписании контракта с итальянским вратарем римского «Лацио» Иваном Проведелем.
Отмечается, что контракт между клубом и 32-летним футболистом будет действовать до лета 2029 года.
Официально сумма трансфера не разглашается, но, по информации СМИ, «нерадзурри» заплатили за игрока 3 миллиона евро.
В 2023 году Иван Проведель отличился, забив гол в ворота мадридского «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Иван Проведель в сезоне 2025/26 провёл 29 матчей на клубном уровне, пропустив 30 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
Ранее «Интер» продал Дензела Дюмфриса в мадридский «Реал».
Ci ha messo la firma ✍️ pic.twitter.com/bwilZsz72q— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 8, 2026
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