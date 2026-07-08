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  4. Кардаш объяснил, чего ждет от Динамо в противостоянии с Университатей
Лига Европы
08 июля 2026, 22:08 |
224
0

Кардаш объяснил, чего ждет от Динамо в противостоянии с Университатей

Киевляне еще никогда не начинали еврокубковую кампанию так рано

08 июля 2026, 22:08 |
224
0
Кардаш объяснил, чего ждет от Динамо в противостоянии с Университатей
ФК Динамо Киев
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Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от стартового поединка киевского «Динамо» в квалификации Лиги Европы с румынским ФК «Университатя» из Клужа, который состоится 9 июля в польском Люблине.

«Делать прогноз на еврокубковые матчи еще до официального старта сезона в Украине – неблагодарное дело. Ведь динамовцы только набирают спортивную форму, проходит адаптация каких-то новых игровых связей, не будем забывать, что киевляне после возвращения из отпуска провели всего несколько контрольных поединков.

Вот почему я жду от подопечных Игоря Костюка более содержательной игры в ответном противостоянии через неделю в Клуже. Склоняюсь к тому, что завтра киевляне постараются добиться нужного результата за счет активности в переходной фазе и острых выпадов на флангах мобильных Волошина и Редушко. Надеюсь, что не уйдет с поля без своего гола и бомбардир Пономаренко.

Я не собираюсь угадывать, чем все закончится в Люблине, но уверен, что по итогам двух поединков в следующий раунд пробьется «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Динамо» начнет свой путь в еврокубках раньше всего в и истории.

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Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж Василий Кардаш инсайд эксклюзив
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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