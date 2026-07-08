Кардаш объяснил, чего ждет от Динамо в противостоянии с Университатей

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от стартового поединка киевского «Динамо» в квалификации Лиги Европы с румынским ФК «Университатя» из Клужа, который состоится 9 июля в польском Люблине.

«Делать прогноз на еврокубковые матчи еще до официального старта сезона в Украине – неблагодарное дело. Ведь динамовцы только набирают спортивную форму, проходит адаптация каких-то новых игровых связей, не будем забывать, что киевляне после возвращения из отпуска провели всего несколько контрольных поединков.

Вот почему я жду от подопечных Игоря Костюка более содержательной игры в ответном противостоянии через неделю в Клуже. Склоняюсь к тому, что завтра киевляне постараются добиться нужного результата за счет активности в переходной фазе и острых выпадов на флангах мобильных Волошина и Редушко. Надеюсь, что не уйдет с поля без своего гола и бомбардир Пономаренко.

Я не собираюсь угадывать, чем все закончится в Люблине, но уверен, что по итогам двух поединков в следующий раунд пробьется «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Динамо» начнет свой путь в еврокубках раньше всего в и истории.