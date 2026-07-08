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Лига Европы
08 июля 2026, 21:59 | Обновлено 08 июля 2026, 22:03
306
0

Список авторов первого гола Динамо в сезонах еврокубков. Кто рекордсмен?

Вспомним всех авторов первого гола киевлян в каждом сезоне еврокубков

08 июля 2026, 21:59 | Обновлено 08 июля 2026, 22:03
306
0
Список авторов первого гола Динамо в сезонах еврокубков. Кто рекордсмен?
ФК Динамо Киев
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9 июля 2026 года киевское «Динамо» сыграет свой первый матч в евросезоне 2026/27. Соперником киевлян в первом квалификационном раунде Лиги Европы станет румынская «Университатя» из Клужа.

Как мы уже сообщали ранее, в заявку «Динамо» в Лиге Европы вошел Андрей Ярмоленко, который удерживает интересное достижение киевлян в еврокубках.

Ветеран «Динамо» является игроком, который чаще всего забивал первый гол за клуб в разных евросезонах (4 раза): 2010/11 (против «Гента»), 2013/14 (против «Актобе»), 2014/15 (против «Риу Аве») и 2017/18 (против «Янг Бойз»).

Игроки с наибольшим количеством первых голов «Динамо» в евросезонах:

  • 4 – Андрей Ярмоленко
  • 3 – Олег Гусев
  • 3 – Олег Блохин

Авторы первого гола «Динамо» в каждом сезоне еврокубков (без учета автоголов):

  • 2025/26 – Владислав Ванат, против «Хамрун Спартанс»
  • 2024/25 – Николай Шапаренко, против «Партизана»
  • 2023/24 – Назар Волошин, против «Ариса»
  • 2022/23 – Виталий Буяльский, против «Фенербахче»
  • 2021/22 – Денис Гармаш, против «Баварии»
  • 2020/21 – Жерсон Родригес, против АЗ
  • 2019/20 – Виталий Буяльский, против «Брюгге»
  • 2018/19 – Беньямин Вербич, против «Славии»
  • 2017/18 – Андрей Ярмоленко, против «Янг Бойз»
  • 2016/17 – Денис Гармаш, против «Наполи»
  • 2015/16 – Олег Гусев, против «Порту»
  • 2014/15 – Андрей Ярмоленко, против «Риу Аве»
  • 2013/14 – Андрей Ярмоленко, против «Актобе»
  • 2012/13 – Браун Идейе, против «Фейеноорда»
  • 2011/12 – Олег Гусев, против «Рубина»
  • 2010/11 – Андрей Ярмоленко, против «Гента»
  • 2009/10 – Айила Юссуф, против «Рубина»
  • 2008/09 – Тарас Михалик, против «Дроэда Юнайтед»
  • 2007/08 – Максим Шацких, против «Сараево»
  • 2006/07 – Диогу Ринкон, против «Металлургса»
  • 2005/06 – Олег Гусев, против «Туна»
  • 2004/05 – Марис Верпаковскис, против «Трабзонспора»
  • 2003/04 – Сергей Федоров, против «Динамо» Загреб
  • 2002/03 – Флорин Чернат, против «Пюника»
  • 2001/02 – Валентин Белькевич, против «Стяуа»
  • 2000/01 – Valentin Belkevich, против «Црвены Звезды»
  • 1999/00 – Максим Шацких, против «Жальгириса»
  • 1998/99 – Сергей Ребров, против «Барри Таун»
  • 1997/98 – Сергей Ребров, против «Барри Таун»
  • 1996/97 – Юрий Калитвинцев, против «Рапида»
  • 1995/96 – Евгений Похлебаев, против «Ольборга»
  • 1994/95 – Сергей Скаченко, против «Силькеборга»
  • 1993/94 – Павел Шкапенко, против «Барселоны»
  • 1992/93 – Павел Яковенко, против «Рапида»
  • 1991/92 – Сергей Ковалец, против ХИКа
  • 1990/91 – Олег Саленко, против «КуПСа»
  • 1989/90 – Олег Протасов, против МТК-ВМ
  • 1987/88 – Алексей Михайличенко, против «Рейнджерс»
  • 1986/87 – Алексей Михайличенко, против «Берое»
  • 1985/86 – Анатолий Демьяненко, против «Утрехта»
  • 1983/84 – голов забито не было
  • 1982/83 – Леонид Буряк, против «Грассхоппера»
  • 1981/82 – Олег Блохин, против «Трабзонспора»
  • 1980/81 – Леонид Буряк, против «Левски-Спартак»
  • 1979/80 – Владимир Бессонов, против ЦСКА «Септемврийско Знаме»
  • 1978/79 – Сергей Балтача, против «Хаки»
  • 1977/78 – Владимир Веремеев, против «Айнтрахт» Брауншвейг
  • 1976/77 – Владимир Онищенко, против «Партизана»
  • 1975/76 – Олег Блохин, против «Баварии»
  • 1974/75 – Олег Блохин, против ЦСКА «Септемврийско Знаме»
  • 1973/74 – Виктор Кондратов, против «Фредрикстада»
  • 1972/73 – Анатолий Пузач, против «Сваровски-Ваккер»
  • 1969/70 – Виктор Серебряников, против «Аустрии»
  • 1967/68 – Анатолий Пузач, против «Селтика»
  • 1966/67 – Йожеф Сабо, против «Селтика»
  • 1965/66 – Андрей Биба, против «Колрейна»
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Андрей Витренко Sport.ua
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