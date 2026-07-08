Список авторов первого гола Динамо в сезонах еврокубков. Кто рекордсмен?

9 июля 2026 года киевское «Динамо» сыграет свой первый матч в евросезоне 2026/27. Соперником киевлян в первом квалификационном раунде Лиги Европы станет румынская «Университатя» из Клужа.

Как мы уже сообщали ранее, в заявку «Динамо» в Лиге Европы вошел Андрей Ярмоленко, который удерживает интересное достижение киевлян в еврокубках.

Ветеран «Динамо» является игроком, который чаще всего забивал первый гол за клуб в разных евросезонах (4 раза): 2010/11 (против «Гента»), 2013/14 (против «Актобе»), 2014/15 (против «Риу Аве») и 2017/18 (против «Янг Бойз»).

Игроки с наибольшим количеством первых голов «Динамо» в евросезонах:

4 – Андрей Ярмоленко

3 – Олег Гусев

3 – Олег Блохин

Авторы первого гола «Динамо» в каждом сезоне еврокубков (без учета автоголов):