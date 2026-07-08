БЕРГОДИ: «Динамо фаворит. Мы не можем себя сравнивать с ними»

Главный тренер клуба «Университатя» Клуж Кристиано Бергоди поделился мыслями накануне первого матча против киевского «Динамо» в первом раунде квалификации Лиги Европы-2026/27.

Итальянский специалист выделил опасных игроков «бело-синих» и рассказал, как планирует противодействовать киевлянам.

Первый матч между клубами состоится 9 июля в Люблине, начало – в 20:00 по киевскому времени.

– Господин Бергоди, вы изучили киевское «Динамо». Каким будет матч? Чего вы ожидаете?

– Это будет тяжелый поединок. Это хорошая команда, если говорить о статусе и громкости имени. Да, они финишировали на четвертом месте и квалифицировались благодаря победе в Кубке, но это сильный коллектив, который оценивают более чем в 90 миллионов евро. Мы не можем сравнивать себя с ними по стоимости состава, но это футбол. Они подходят к игре в статусе фаворитов, однако мы так просто свою шкуру не продадим.

– В чем они наиболее опасны?

– У них отличные игроки в передней линии. Нападающий Пономаренко – Мамма мия, какой же он мощный! 188 сантиметров роста, 85 килограммов. К тому же он индивидуалист, всегда нацелен на ворота, очень опасен в штрафной площади. Они играют по схеме 4-3-3, которая, конечно, может трансформироваться по ходу игры. Также у них качественный переход из обороны в атаку. Если ты теряешь мяч – они становятся чрезвычайно опасными. Волошин и Редушко на флангах обладают скоростью и высоким индивидуальным мастерством.

Центр поля у них не менее сильный: Бражко, Пихалёнок, Шапаренко или Буяльский. Мой ассистент рассказывал, что по Буяльскому у них было предложение в 20 миллионов, но они его не отпустили. Однако при оборонительных действиях они немного страдают, так как это очень молодая команда. Мы едем туда, чтобы показать хорошую игру. Это только начало сезона, и здесь никогда ничего не знаешь заранее.

Я видел их поединок против «Рапида», но там играл преимущественно ближайший резерв. В первом тайме они вообще выглядели как юношеская команда. Тот матч нельзя сравнивать с их основой, если будут играть все лидеры. Игра с «Рапидом» – не ориентир. А вот после этого, против ЛАСКа, они уже играли боевым составом и победили.

– Можно ли что-то противопоставить этой команде?

– Им можно противодействовать, если мы будем играть компактно. Если попытаться сыграть с ними в открытый футбол, победить будет крайне тяжело. У них мастеровитые исполнители, Шапаренко и Пихаленок обладают отличной техникой, хорошо знают командные маршруты... Мы видели их матчи и с «Рапидом», и с ЛАСКом, и с «Жилиной», поэтому прекрасно понимаем, что они собой представляют. Кроме того, в прошлом сезоне они очень хорошо реализовывали стандартные положения – забили так 14 голов, из них 13 после угловых.

– Это важнейший еврокубковый матч в истории «Университати» Клуж, учитывая, что это Лига Европы. И самый серьезный соперник…

– Для меня это матч как и любой другой. Особого мандража нет, хотя, конечно, приятно играть столь важный поединок в Европе. Это войдет в историю клуба, что хорошо для статистики. Надеюсь, нам удастся связать им руки и нейтрализовать их игру. Нам еще и не повезло с жеребьевкой – достался едва ли не самый сильный из всех возможных соперников.

– Сильнее ли нынешняя «Университатя», чем прошлогодняя?

– Этого я не знаю, увидим. На сборах мы не побеждали, да и товарищеские матчи провели не лучшим образом. Но это период закладывания фундамента и накопления сил. Результаты в спаррингах не так важны, хотя из них нужно выносить как позитивные, так и негативные моменты – например, то, как мы пропускали голы. Ведь в прошлом году вплоть до предпоследнего тура мы были командой с лучшей обороной и второй по результативности атакой. Мы заслуженно заняли 2-е место. И это заслуга не только защитников – работает вся команда. Здание строится с фундамента. Надеемся, что в следующем матче мы перенастроим свой игровой регистр. Это будет очень суровый экзамен.

– Как чувствуют себя новички?

– Сейчас не время для детального анализа. Они хорошие исполнители, но их нужно оценивать в серьезных официальных матчах и уже после того, как завершится этот период адаптации и физических нагрузок. Ведь после таких сборов игроки могут раскрыться совершенно по-новому.