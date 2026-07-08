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  4. Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Уимблдон
08 июля 2026, 20:55 | Обновлено 08 июля 2026, 21:06
778
0

Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма

Украинка вышла в полуфинал престижного турнира

08 июля 2026, 20:55 | Обновлено 08 июля 2026, 21:06
778
0
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает успешно выступать на Уимблдоне не только со спортивной, но и с финансовой точки зрения.

После выхода в полуфинал одиночного разряда украинская теннисистка уже гарантировала себе самые крупные призовые в карьере.

За выход в четверку сильнейших Костюк получит не менее 900 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, украинка успела заработать ещё 48 тысяч фунтов за выступление в парном разряде, где играла вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Дуэт прекратил борьбу перед матчем третьего круга.

Таким образом, общие призовые Марты на нынешнем Уимблдоне уже составляют 948 тысяч фунтов стерлингов до уплаты налогов, что эквивалентно 1,08 млн евро.

Эта сумма уже превысила предыдущий рекорд заработка украинки. Ранее самые крупные призовые Костюк получила за победу на турнире WTA 1000 – 1 007 165 евро.

Если украинская теннисистка преодолеет полуфинальный барьер, ее призовые вырастут еще на 900 тысяч фунтов. А в случае победы на Уимблдоне общий заработок Марты на турнире может превысить 3,6 миллиона фунтов стерлингов.

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Марта Костюк Уимблдон-2026 призовые
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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