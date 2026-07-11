Вынесен вердикт по скандалу в матче Аргентина – Египет

Специалисты известного портала Archivo VAR проанализировали наиболее спорные эпизоды матча чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Египта.

Эксперты пришли к выводу, что арбитры приняли правильные решения в обоих ключевых моментах встречи.

Первый эпизод касался отмененного гола сборной Египта. По заключению специалистов, решение видеоассистентов было оправданным, ведь нарушение правил произошло в начале той же атакующей фазы. Поскольку после этого египетская команда забила мяч, VAR имел основания вернуться к предыдущему моменту и отменить забитый гол.

Также эксперты разобрали третий гол Аргентины, который вызвал немало споров. Представители Archivo VAR отметили, что футболист аргентинской сборной сначала сыграл в мяч, и только после этого произошел контакт с соперником. Такой эпизод расценивается как обычное игровое столкновение, а не нарушение правил.