Вынесен вердикт по скандалу в матче Аргентина – Египет
Эксперты не усмотрели ошибок в судействе
Специалисты известного портала Archivo VAR проанализировали наиболее спорные эпизоды матча чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Египта.
Эксперты пришли к выводу, что арбитры приняли правильные решения в обоих ключевых моментах встречи.
Первый эпизод касался отмененного гола сборной Египта. По заключению специалистов, решение видеоассистентов было оправданным, ведь нарушение правил произошло в начале той же атакующей фазы. Поскольку после этого египетская команда забила мяч, VAR имел основания вернуться к предыдущему моменту и отменить забитый гол.
Также эксперты разобрали третий гол Аргентины, который вызвал немало споров. Представители Archivo VAR отметили, что футболист аргентинской сборной сначала сыграл в мяч, и только после этого произошел контакт с соперником. Такой эпизод расценивается как обычное игровое столкновение, а не нарушение правил.
⁉️💥 ¿Hay penalti en la acción entre Nico González y Salah?— Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 7, 2026
✅ 𝗡𝗢.
👉🏻 El jugador argentino intercepta el balón y, tras ello, se produce un contacto no punible.
▪️ Por tanto, no existe ninguna infracción previa revisable en el tercer gol de Argentina. pic.twitter.com/VuZXwk7RPK
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