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Чемпионат мира
11 июля 2026, 20:26 |
1284
0

Вынесен вердикт по скандалу в матче Аргентина – Египет

Эксперты не усмотрели ошибок в судействе

11 июля 2026, 20:26 |
1284
0
Вынесен вердикт по скандалу в матче Аргентина – Египет
Getty Images/Global Images Ukraine
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Специалисты известного портала Archivo VAR проанализировали наиболее спорные эпизоды матча чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Египта.

Эксперты пришли к выводу, что арбитры приняли правильные решения в обоих ключевых моментах встречи.

Первый эпизод касался отмененного гола сборной Египта. По заключению специалистов, решение видеоассистентов было оправданным, ведь нарушение правил произошло в начале той же атакующей фазы. Поскольку после этого египетская команда забила мяч, VAR имел основания вернуться к предыдущему моменту и отменить забитый гол.

Также эксперты разобрали третий гол Аргентины, который вызвал немало споров. Представители Archivo VAR отметили, что футболист аргентинской сборной сначала сыграл в мяч, и только после этого произошел контакт с соперником. Такой эпизод расценивается как обычное игровое столкновение, а не нарушение правил.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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