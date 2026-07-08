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Уимблдон
08 июля 2026, 17:15 |
78
0

Флавио Коболли – Артур Фери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2026

08 июля 2026, 17:15 |
78
0
Флавио Коболли – Артур Фери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Флавио Коболли
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8 июля на Уимблдоне-2026 состоятся матчи 1/4 финала в нижней части турнирной сетки мужского одиночного разряда.

Ориентировочно в 17:15 по Киеву на центральном корте очный поединок начнут Флавио Коболли (Италия, ATP 10) и Артур Фери (Великобритания, ATP 114).

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Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Фери.

Победитель поединка в полуфинале поборется либо с Тейлором Фритцем, либо с Александром Зверевым

📺 Видеотрансляция

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Флавио Коболли Артур Фери смотреть онлайн Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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