Флавио Коболли – Артур Фери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июля на Уимблдоне-2026 состоятся матчи 1/4 финала в нижней части турнирной сетки мужского одиночного разряда.

Ориентировочно в 17:15 по Киеву на центральном корте очный поединок начнут Флавио Коболли (Италия, ATP 10) и Артур Фери (Великобритания, ATP 114).

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Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Фери.

Победитель поединка в полуфинале поборется либо с Тейлором Фритцем, либо с Александром Зверевым

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