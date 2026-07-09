Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику

Победитель Лиги Европы «Астон Вилла» проявляет интерес к украинскому вратарю «Бенфики» Анатолию Трубину.

По информации источника, английский клуб уже установил первый контакт с представителями 23-летнего вратаря относительно возможного перехода этим летом.

Трубин остается одним из приоритетных вариантов для «Виллы», которая ищет усиление на позиции вратаря. Украинец ранее выступал за донецкий «Шахтер», а с 2023 года защищает цвета португальской «Бенфики».

Ранее португальские СМИ сообщали, что за переход украинского вратаря «Бенфика» рассчитывает получить 40 миллионов евро.