Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Вратарь может перейти в «Астон Виллу»
Победитель Лиги Европы «Астон Вилла» проявляет интерес к украинскому вратарю «Бенфики» Анатолию Трубину.
По информации источника, английский клуб уже установил первый контакт с представителями 23-летнего вратаря относительно возможного перехода этим летом.
Трубин остается одним из приоритетных вариантов для «Виллы», которая ищет усиление на позиции вратаря. Украинец ранее выступал за донецкий «Шахтер», а с 2023 года защищает цвета португальской «Бенфики».
Ранее португальские СМИ сообщали, что за переход украинского вратаря «Бенфика» рассчитывает получить 40 миллионов евро.
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Олійченко, чому не виконуєш правило? Заголовок має бути десь таким: "Астон Вілла цікавиться Трубіним, клуб контактував з воротарем".
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