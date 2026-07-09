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  4. Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Португалия
09 июля 2026, 20:48 |
2579
1

Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику

Вратарь может перейти в «Астон Виллу»

09 июля 2026, 20:48 |
2579
1 Comments
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Победитель Лиги Европы «Астон Вилла» проявляет интерес к украинскому вратарю «Бенфики» Анатолию Трубину.

По информации источника, английский клуб уже установил первый контакт с представителями 23-летнего вратаря относительно возможного перехода этим летом.

Трубин остается одним из приоритетных вариантов для «Виллы», которая ищет усиление на позиции вратаря. Украинец ранее выступал за донецкий «Шахтер», а с 2023 года защищает цвета португальской «Бенфики».

Ранее португальские СМИ сообщали, что за переход украинского вратаря «Бенфика» рассчитывает получить 40 миллионов евро.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Одне з правил редакційної політики сайту sport.ua каже:
Заголовок та підзаголовок не можуть брехати. Категорично неприпустимі ситуації, коли в читача складається враження, що його заохотили відкрити сторінку обманом, навіть якщо це стало результатом «стиснення», спрощення фактів під обсяг заголовка. Істотне перебільшення і применшення в заголовку також сприймається, як брехня;
Олійченко, чому не виконуєш правило? Заголовок має бути десь таким: "Астон Вілла цікавиться Трубіним, клуб контактував з воротарем".
Ще одна цікава політика: До основних завдань слід віднести: підвищення рівня спортивної журналістики в Україні;
Публікація сумнівних новин з твітера понижає рівень спортивної журналістики, такої новини взагалі не має бути на сайті. 
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